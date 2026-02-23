健康網》變胖讓專注力下降？ 研究揭關鍵原因

營養師薛曉晶引述國外1項研究表示，減重後，不僅可有效改善大腦狀態，讓思緒清晰、反應更敏銳，還能降低代謝性發炎，讓大腦變年輕；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重不只瘦身，連腦袋也能變聰明、反應更快？對此，營養師薛曉晶引述國外1項研究表示，減重後，不僅可有效改善大腦狀態，讓思緒清晰、反應更敏銳，還能降低代謝性發炎，讓大腦變年輕。此外，她並提出日常抗氧化減重的飲食7秘訣，為大腦和身體充分補給各類營養素，充滿活力更專注。

變胖後，常會讓人感覺到思考遲鈍、注意力不集中，可能與肥胖引發的慢性發炎及胰島素阻抗有關，長期讓大腦難以休息，也會影響認知功能。薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，根據《eBioMedicine》在2026年最新發表的研究，將減重和腦部MRI放在一起檢視：短期飲食減重試驗53人（最長4個月）以及長期試驗30人（最長39個月）。

請繼續往下閱讀...

薛曉晶說，研究用機器學習估算腦的年齡差（brain-PAD），結果顯示，減重後brain-PAD改善；在減重前，HOMA（胰島素阻抗）與瘦素leptin越高，brain-PAD越偏向老化狀態；brain-PAD的變化也和心理動作速度、視覺注意力表現相關。

薛曉晶進一步說明，這也就是說，減重可有效改善大腦狀態，讓思緒更清晰、反應更敏銳。此外，當身體擺脫發炎負擔，大腦運作效率自然會提升。想讓大腦和身體都充滿活力，提升專注力，她推薦不妨嘗試以下7個「抗氧化減重」的飲食秘訣：

●每天1碗深綠色蔬菜，攝取豐富的鎂離子和植化素。

●每天半碗紫紅色水果，紅龍果、草莓、藍莓都是非常好的來源。

●每天1湯匙堅果或1份酪梨，取代精緻提煉油脂。

●每天1份豆類或燕麥（全穀雜糧至少佔1/3）。

●每週2次攝取富含Omega-3的深海魚類。

●烹調改用橄欖油，攝取橄欖多酚。

●甜點除了選擇低醣、無糖品項外，也可選擇可可粉或肉桂調味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法