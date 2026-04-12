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健康 > 傷病癌症 > 外傷

白沙屯媽祖進香》46萬信眾看過來 一招判斷中暑還是熱中暑

2026/04/12 15:48

白沙屯媽進香逾46萬人跟隨，「消防神主牌」叮嚀，「中暑」與「熱中暑」差異，以免急救錯誤，錯失黃金治療時機。（資料照）

白沙屯媽進香逾46萬人跟隨，「消防神主牌」叮嚀，「中暑」與「熱中暑」差異，以免急救錯誤，錯失黃金治療時機。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「白沙屯媽祖進香」深夜將起駕，展開為期8天7夜的行程。接下來天氣屬高溫有「暑氣」，「消防神主牌」叮嚀，跟隨媽祖的信眾要小心，「中暑」與「熱中暑」差異，以免急救錯誤，錯失黃金治療時機。

今年報名香燈腳人數超過46萬，再創歷史新高，格外要留意氣溫高下，又隨著媽祖腳步前進。要分辨「中暑」與「熱中暑」，「消防神主牌」表示，先觀察有沒有在流汗。

「消防神主牌」在臉書指出，若是大量流汗、頭暈、虛弱，這是一般中暑，身體還在努力散熱，讓他休息補水通常可以改善；停止流汗、皮膚乾熱發紅、意識開始改變、說話開始不清楚，這是熱中暑，是緊急狀況，不能等，不能只是讓他休息。這是「熱中暑」，降溫是唯一的事，而且要快、要猛：

1.立刻把患者移到陰涼通風的地方，解開所有緊身衣物，讓皮膚盡量暴露在空氣中。

2.用任何能找到的方式快速降溫。大量的水直接澆在身上，同時用扇子或任何東西用力搧風，讓水分蒸發帶走熱能，這是最有效的方法。如果有冰塊或冰敷袋，放在頸部、腋下、鼠蹊部，這些地方有大血管通過，冷卻血液可以更快降低核心體溫。同時打119，不要等。

3.如果患者已經意識不清或昏迷，不要試圖灌水，會嗆進氣管。讓他側躺保持呼吸道暢通，持續降溫，等救護人員到場接手。

不過，一般人也存在一個迷思，認為在流汗就掉以輕心，「消防神主牌」指出，汗一直流卻沒在補水，也會出事，因為補水跟不上流失的速度，最後有可能突然停止流汗，進入熱中暑。

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