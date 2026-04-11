健康網》破解肥胖真相！ 陽明交大發現1益菌牽動關鍵基因 抑制脂肪肝

國立陽明交通大學生理學研究所及微菌叢研究中心—吳莉玲助理教授研究團隊新發現，獲國際知名Q1期刊《轉化醫學》（Journal of Translational Medicine）期刊。（吳莉玲提供）

〔健康頻道／綜合報導〕國立陽明交通大學生理學研究所及微菌叢研究中心—吳莉玲助理教授研究團隊最新發現，「Nfil3」關鍵基因，在高脂飲食的壓力下，它能精準調控肝臟的免疫與代謝反應，進而決定脂肪肝、肥胖與相關代謝疾病的進展。這項突破性的研究成果，已正式發表於國際知名Q1期刊《轉化醫學》（Journal of Translational Medicine）期刊。

吳莉玲指出，腸道不只是消化器官，更是人體的免疫樞紐，透過「腸－肝軸（Gut-Liver Axis）」持續影響全身的代謝與免疫系統。當腸道失衡時，受災的不只是腸胃，而是牽一髮而動全身。

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現代人愛吃炸雞、手搖飲（高脂飲食），加上熬夜亂睡（生理時鐘混亂），這兩者會聯手摧毀健康。研究團隊發現，Nfil3就是負責處理這兩大壓力的關鍵。實驗觀察到，如果剔除Nfil3，即便吃高脂食物，小鼠也比較不容易胖，血糖更穩定，肝臟脂肪也變少了！這說明了Nfil3在肥胖與脂肪肝的形成中，扮演著推波助瀾的角色。

令人振奮的是，研究團隊發現補充多菌株益生菌（如VSL#3）能顯著優化腸道菌群。這不僅增加了有助代謝的「好菌」，更能抑制誘發發炎的「壞菌」。這種補充效果竟然與剔除Nfil3基因後的表現驚人地相似！

吳莉玲解釋，這顯示腸道菌能透過這條關鍵路徑，遠端遙控全身的代謝狀態。這項研究最重要的突破，是找出了將「腸道菌、生理時鐘與免疫代謝」三者串聯在一起的樞紐。

她表示，Nfil3不只是一個基因，更是一個整合身體內外訊號的「控制開關」。未來，代謝疾病的治療將邁向更精準的時代：重點不再只是單純的飲食控制，而是學會如何透過調整腸道微生態與規律生活節律，重新取回健康的發言權。

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