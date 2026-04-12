基隆健康篩檢登場！ 363人搶先完成 AI骨密檢測成亮點

基隆市115年度首場「社區闔家歡健康篩檢」首場於今天（12日）在安樂區五福里民活動中心辦理。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「社區闔家歡健康篩檢」首場於今（12）日在安樂區五福里民活動中心辦理，共有363位民眾完成篩檢，篩檢項目包含血液及生化檢查、肝炎篩檢及胸部X光等，今年導入AI人工智慧技術，進行骨質密度檢查。4月份尚有4場次社區到點及兩家醫院到院服務，預計至少可提供1500人篩檢，凡是設籍基隆市且年滿30歲，市民皆可參與，有意檢查者，可上基隆市衛生局網站（https://gov.tw/4yd）查詢。

基隆市長謝國樑也到場關心社區健康篩檢情況，除了慰勉醫護人員與志工辛勞外，並與現場民眾親切互動、寒暄問候，現場氣氛溫馨熱絡。謝國樑表示，健康是幸福生活的基石，透過定期健康篩檢，可及早掌握身體狀況，降低疾病風險。市府持續推動「社區到點服務」，讓民眾在熟悉的環境中即可完成檢查，不僅更方便，也更安心。

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基隆市「社區闔家歡健康篩檢」整合多元健康服務，除提供血液及生化檢查、B、C型肝炎篩檢、胸部X光檢查及多項癌症篩檢外，亦結合長者整合式功能評估（ICOPE），提供一站式健康檢查服務。今年持續導入AI人工智慧技術，透過胸部X光影像分析骨質密度與骨折風險，協助市民更全面掌握自身健康狀況，提升篩檢精準度與效率。

民眾如有相關問題，可至基隆市衛生局官方網站或關注基隆市衛生局臉書粉絲專頁，亦可洽各區衛生所或撥打衛生局服務專線（02）24230181分機1609洽詢，掌握最新健康服務資訊。

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