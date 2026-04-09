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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

食物中毒、肺炎後》走路像酒醉、手抖不停 醫：最怕這一種併發症

2026/04/09 11:01

三軍總醫院澎湖分院主治醫師劉懿指出，患者在經歷肺炎、腸胃炎後，注意有無「格林巴利症候群」症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

三軍總醫院澎湖分院主治醫師劉懿指出，患者在經歷肺炎、腸胃炎後，注意有無「格林巴利症候群」症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕50歲男子被家人一左一右攙扶進診間，他走路像是醉了，手伸出來卻狂抖不已。三軍總醫院澎湖分院主治醫師劉懿指出，患者太太焦急告知：「他是半個月前感染黴漿菌肺炎，但咳嗽都好了，人卻越來越虛」。

劉懿在臉書專頁「劉懿醫師｜神經內科」發文分享，她當下要病患立即住院，但到了住院第3天，患者嚴重下腹脹、便秘，經膀胱超音波一掃，「積尿嚴重」，於是尿管一放，解出來的尿有2000毫升。

過了幾天，病患手伸出來，還是在抖，走路也是東倒西歪，儘管如此，男子笑著說：「有好一點！」但劉懿一看就知，根本沒有好。此時，腦中閃過「格林巴利症候群」，這是一種罕見疾病，也就是免疫系統在對抗肺炎時「殺紅了眼」，回過頭攻擊自己的神經髓鞘。

劉懿要病患進行腦脊髓液檢查，證實了猜測，立刻將病患轉送至醫學中心進行「血漿置換」等免疫治療。

她表示，急性、發炎性、脫髓鞘多發性神經根神經病變是免疫系統，在感染後「敵我不分」攻擊自己的周邊神經。常見誘發因子：

●腸胃炎：感染「空腸彎曲桿菌 」，這是已知最強烈的誘發因子。

●呼吸道感染：黴漿菌肺炎、流感、巨細胞病毒等。

●疫苗接種（罕見）：統計顯示，感染病毒本身導致GBS 的風險，高於接種疫苗的風險

劉懿表示，患者在經歷肺炎、腸胃炎後，還出現以下4種症狀，一定要儘快就醫：

●對稱性無力：手抖拿碗筷、走路不穩。

●手腳尖端感覺異常。

●自主神經失調： 尿滯留、血壓或心律不穩。

●延髓症狀：影響吞嚥、說話，甚至呼吸衰竭。

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