健康網》老翁遭毒蛇咬 專家提醒3事別做 6步驟可保命

蛇類喜歡棲息的地方，如：草堆、石縫、枯木、竹林溪邊等，民眾經過時應特別注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新北市新店區一名老翁近日在戶外砍草時，手部不慎遭蛇咬傷，當下僅感刺痛，他竟忍痛把蛇打死，還先自行以口想把蛇毒吸出，將咬傷他的青竹絲一併帶到急診室，讓醫護人員嚇一大跳。根據衛福部中央健康保署衛教資料指出，若被蛇咬，不要切開傷口，勿用嘴巴吸出毒液，不要冰敷，可使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，減少毒液經由淋巴回流，並盡速就醫。

有關於被蛇咬傷，應該如何反應？健保署衛教資料表示，立刻要做的事是，保持冷靜，記住蛇的特徵，使用彈性繃帶包紮患部。台灣毒蛇大致依其傷害機制可分為下列3種：

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●出血性毒蛇，龜殼花、青竹絲、百步蛇（毒性最強）

●神經性毒蛇，雨傘節、眼鏡蛇

●混合性毒蛇，鎖鏈蛇

一旦被蛇咬傷後的臨床表現：

●出血性毒蛇

主要以肢體腫脹為主，此外會出現水泡，偶有血泡，致死率極低。應注意肢體腫脹引起的腔室症候群（局部因腫脹引起血液循環不佳，而造成附近組織壞死）。百步蛇毒的臨床表現則要加上出血性傾向，造成血小板下降，凝血時間延長。

●神經性毒蛇

以神經麻痺為主要症狀，會有眼瞼下垂、流口水、肢體無力等表現，病人會因橫隔膜、呼吸肌麻痺造成呼吸衰竭而死。且眼鏡蛇在咬傷處會造成局部組織的壞死及損傷。

●其他

鎖鏈蛇則是除了以上表現之外，還會造成急性腎衰竭。

民眾應如何預防？健保署建議，在毒蛇出沒地區活動，最好穿皮靴或厚長褲，不要赤腳或只穿拖鞋；在尚未看仔細、確認有沒有蛇之前，不要空手伸入中空的樹叢、濃密的雜草堆、翻動石塊或跨過石塊或木頭等物；蛇類喜歡棲息的地方，如：草堆、石縫、枯木、竹林、陰濕處、溪邊等，經過時應特別注意。

健保署對於民眾遭蛇咬傷後的初步處置建議：

1.保持冷靜，記住蛇的特徵。

2.脫掉戒指、手鐲、手錶等物品。

3.使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，目的是減少毒液經由淋巴回流，並避免產生患肢缺血症狀，這點對於神經性毒蛇的咬傷尤其重要。

4.將患肢儘可能保持低於心臟的位置。

5.不要冰敷︰冰敷腫脹局部會使循環變差，造成組織大量壞死。

6.初步處置後，應儘速送醫，接受必要的治療。

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