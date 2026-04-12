苗縣府衛生局推出「馬上來」 參加癌症篩檢送好禮

苗栗縣政府衛生局為鼓勵縣民重視自身健康，推出「健康馬上來」活動，凡符合資格且首次參加癌症篩檢之民眾，即可獲得精美「首篩禮」；圖為衛生局外觀。（苗縣府衛生局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局為鼓勵縣民重視自身健康、及早發現疾病，推出「健康馬上來」活動，凡符合資格且首次參加癌症篩檢之民眾，即可獲得精美「首篩禮」1份，全縣限量4700份，送完為止，歡迎鄉親踴躍參與。

苗縣府衛生局指出，依據衛生福利部統計，癌症已連續43年居國人10大死因首位，其中大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌、胃癌及肺癌為常見癌症。透過定期篩檢，可有效早期發現並降低死亡風險，是守護健康最重要的一步。

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衛生局表示，此次活動針對首次篩檢族群，符合資格如下大腸癌篩檢為50歲（65年次）、乳癌篩檢為45歲（70年次）、子宮頸抹片為30歲（85年次）或滿6年以上未曾檢查者，完成篩檢後，可至全縣18鄉鎮市衛生所領取「首篩禮」。

根據國民健康署資料顯示，乳房X光攝影可降低41%乳癌死亡率，子宮頸抹片可降低約70%子宮頸癌死亡率，糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率，顯示定期篩檢對降低癌症風險具顯著成效。相關訊息可洽詢苗栗縣府衛生局保健科癌症防治專線037-558560。

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