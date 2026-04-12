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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》看到尿有泡就崩潰 醫教你一秒判斷 一堆人搞錯

2026/04/12 21:08

健康網》看到尿有泡就崩潰 醫教你一秒判斷 一堆人搞錯

台灣泌尿腫瘤醫學會榮譽理事長江博暉表示，不要怕泡泡尿，還是有疑慮，就去做尿檢，看看自己的蛋白尿；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「別看到尿尿有泡泡，就說自己的腎壞掉！」台灣泌尿腫瘤醫學會榮譽理事長江博暉表示，尤其是那些開完攝護腺雷射手術後，本來就比較「大港（台語，水勢強勁）」，自然有很多泡泡。

江博暉在臉書發文分享，社群上有些言論讓很多人看到自己尿尿有泡泡，就很恐慌說：「『去了了』，我的腎壞了」，他解釋，手術前檢查沒有蛋白尿，腎功能正常，且尿比較小（小港），當然不會起泡。就像倒啤酒沿著杯緣慢慢倒，不會起泡，但很快倒下去，泡沫就很多。

江博暉要大家不要恐慌，這種「物理現象」，不是病。尿大港，尿急、尿快、水喝太少或馬桶有清潔劑，都會起泡。他直言：「這種大顆、很快就消失的尿泡泡，跟腎臟一點關係都沒有」。而真正要怕是像啤酒泡一樣，細小、綿密、黏著不散，每次都有，而這就是「蛋白尿」。

若是這樣解釋還是怕，江博暉表示，去驗一次尿液，不要上網亂看，自己嚇自己，只要檢查尿蛋白正常，別再怪什麼泡泡尿問題了。他強調，「泡泡會消的，偶爾有，不用管；泡泡不消的，每次都有，才要管」，就這麼簡單！

江博暉說，不是泡泡可怕，是你把正常現象當疾病，才可怕！

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