健康 > 杏林動態

健康網》腹痛腸全爛掉！患者隔日往生 醫：上班如走鋼索

2026/02/23 19:21

急診醫師談到自己曾遇到一位病患，電腦斷層發現腸中風，手術時發現腸子已經爛掉。示意圖。（圖取自freepik）

急診醫師談到自己曾遇到一位病患，電腦斷層發現腸中風，手術時發現腸子已經爛掉。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年最讓醫師憂心的，莫過於醫療糾紛。臉書粉專「急診醫師碎碎唸」表示，有位病人腹痛冒冷汗，送到急診；抽血未發現嚴重異常；然電腦斷層檢查後懷疑可能是缺血性腸道疾病，也就是腸中風。

醫師趕緊會診外科，然病患在二小時左右血壓開始掉，放了中心靜脈導管，上了升壓藥，外科緊急安排剖腹探查，結果病患一到開刀房就心跳停止，急救後有恢復心跳，但是開下去整個腸子都壞死了，因此沒有切腸子又把肚子關起來。隔天病患就往生了。

醫師坦言當下很怕家屬要提告，為什麼沒有及早找出診斷去開刀？搞不好及早開刀病患就不會死了。還有許多恐怖的疾病，包括急診醫師人人聞之色變的心肌炎，腦部的靜脈血栓，有太多太多的疾病，在一開始的時候，沒辦法立即診斷的，常常都得要等一陣子，疾病的全貌才會漸漸展露，才能真的診斷出來。

醫師強調，很多診所感覺有危險的，或是門診醫師感覺有危險的，就叫病人來急診。然而病人來急診的時候臉上不會寫：我是心肌炎或我是腸中風，「也因此很常有自己上班是在走鋼索的感覺。」不過，日前他曾祝賀過一位學長賺了3千萬，原因是「抓出一個沒有胸痛的主動脈剝離」，原因是「沒抓出疾病，萬一病患怎麼了，被告會賠到3000萬」。

