預防性治療 血友病友走出家門翻轉命運

▲陳先生雖是重度B型血友病病友，但是他透過早期預防性治療，可以溜直排輪、騎重機，和時下年輕人一樣。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

▲衛福部次長林靜儀（左起）和台大醫學院名譽教授沈銘鏡，以及健保署長陳亮妤強調，早期診斷血友病，早期預防性治療很重要。（記者羅碧攝）

「那時幾乎每天流鼻血、關節疼痛，牆壁上常沾滿我的血。」50多歲的血友病友王先生回憶童年，長期反覆出血導致關節變形，一度需仰賴輪椅生活；另一名53歲的病友張先生曾因無藥可醫，8歲時無法行走，在家自學，一度只能坐著打桌球。相較之下，26歲的重度B型血友病友陳先生在出生6個月即確診，從直排輪一路練到跨上重機賽道奔馳。3段截然不同的人生軌跡，勾勒出台灣血友病醫療從匱乏走向進步的歷程。

▲血友病不罕見，及早診斷可開啟照顧的第一步，並守護病友每一哩路。（記者羅碧攝

響應2026世界血友病日，中華民國血友病協會與台灣血栓暨止血學會昨日舉辦「診斷：照護的第一步」活動，並由3位跨世代病友分享人生故事，呈現醫療進步如何翻轉病友命運。

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隨著醫療進步，血友病治療已從早期「有痛才打」轉為「預防性治療」。張先生回憶，自己歷經冷凍血漿、凝血因子到近年皮下注射治療，逐步改善病況；王先生則在健保制度支持下，得以穩定用藥與接受手術，從長期依賴輪椅到重新站立行走；陳先生自幼接受規律預防性治療，並透過運動強化肌力、降低出血風險，成為能安全從事高強度運動的關鍵。

宜在關節與肌肉尚未受損前治療

血友病為遺傳性凝血因子缺乏症，若未及早診斷與治療，反覆出血將造成關節不可逆傷害。「台灣血友病之父」、台大醫學院名譽教授沈銘鏡指出，「診斷」是照護的起點，臨床上若能在3歲以前及早發現並介入治療，可在關節與肌肉尚未受損前展開預防性治療，讓病友生活品質接近一般人，甚至達到「零出血」的目標。

健保改預防性給付 減輕家庭負擔

衛福部政務次長林靜儀致詞表示，診斷不僅是醫療的第一步，更牽動後續照護與生活品質，政府將持續強化從診斷到治療的整體支持；健保署長陳亮妤也指出，健保給付已從早期「治療性給付」轉為「預防性給付」，並持續擴大資源投入，減輕病友家庭負擔，協助病友穩定治療。

中華民國血友病協會理事長李錦龍表示，隨著治療模式進步，病友不僅活得更久，也活得更好，鼓勵病友與醫療團隊合作，勇敢走出家門；台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣則指出，血友病照護已進入精準醫療時代，透過跨團隊合作，可有效維持關節健康與行動力。

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