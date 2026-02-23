自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

胰臟癌「隱形開關」現蹤！ 動物實驗：關閉後腫瘤縮小94％

2026/02/23 15:22

號稱「癌王」的胰臟癌對現有免疫治療反應有限，跨國科學團隊近期找出了胰臟癌細胞躲避免疫系統追擊的關鍵分子機制。（圖取自FREEPIK）

號稱「癌王」的胰臟癌對現有免疫治療反應有限，跨國科學團隊近期找出了胰臟癌細胞躲避免疫系統追擊的關鍵分子機制。（圖取自FREEPIK）

〔編譯陳成良／綜合報導〕號稱「癌王」的胰臟癌存活率極低，且多數患者對現有免疫治療反應有限。科學家最新發現，問題不只在免疫細胞不夠強，而是癌細胞會偷偷關掉體內的「警報器」，讓自己在人體內徹底隱形。這項突破，讓免疫治療為何經常失效的臨床困境，出現了全新的解釋方向。

根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發現來自德國符茲堡大學（JMU）與美國麻省理工學院（MIT）等機構組成的跨國團隊，研究成果發表於權威期刊《細胞》（Cell）。團隊聚焦於一種長期被視為「癌細胞加速器」的蛋白質MYC，並發現它還有一個關鍵的「免疫消音」功能。

當腫瘤在體內快速擴張時，細胞內會產生異常的RNA-DNA混合物：這原本是能引發人體免疫警報的強烈訊號，會通報免疫細胞前來消滅敵人。但研究發現，MYC蛋白會召集其他分子組成「清理大隊」，在免疫系統發現異常前，就把這些警報訊號清除得一乾二淨。這項發現為什麼胰臟癌常對現有免疫治療反應有限，提供了一條新的機制線索：因為沒有了警報，免疫系統根本看不到癌細胞的存在。

動物實驗腫瘤崩解 臨床應用仍需時日

為了解開這個隱形機制，研究人員在小鼠模型中剝奪了MYC蛋白清除警報訊號的能力。實驗結果相當驚人：在免疫系統正常運作的小鼠身上，原本在28天內會瘋狂長大24倍的胰臟癌腫瘤，不僅停止生長，甚至大幅縮小了94%。不過研究團隊也明確踩下煞車，強調這並不等於未來臨床治療能達到同樣效果，距離實際用在病人身上仍有很長一段路。

不傷正常細胞 新藥開發鎖定精準打擊

這項發現之所以重要，是因為它提供了一個更精準的藥物開發策略。過去科學家很難直接研發完全封殺MYC蛋白的藥物，因為正常細胞也需要它，全部關閉會引發嚴重的副作用。未來的藥物或許只需專注於破壞MYC的「掩護功能」，就能在不傷及無辜的情況下讓腫瘤無所遁形。科學家提醒，相關療法若要進入臨床測試，通常仍需經過多年安全性與有效性驗證，短期內不會改變現有的癌症治療方式。

