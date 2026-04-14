血壓總是降不下來 研究揭大腦「呼吸控制區」竟隔空操控血管收縮

不少民眾有血壓居高不下的困擾。最新醫學研究發現，大腦「呼吸區」過度活化恐誘發血管收縮，成為推升血壓的關鍵原因之一。（本報資料照，圖中人物與新聞事件無關）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼血壓總是降不下來？即便飲食清淡、規律運動，如果大腦中負責控制呼吸的神經元過度活化，仍可能透過神經系統導致血管緊縮並推升血壓。

科學網站《Science Alert》報導指出，一項發表於權威期刊《循環研究》（Circulation Research）的最新研究發現，位於大腦中的「外側副面區」（lateral parafacial,pFL）在血壓升高的過程中扮演關鍵角色。該研究團隊由巴西聖保羅大學與紐西蘭奧克蘭大學組成，指出這個區域原本的功能是調節呼吸節奏，卻也會同步影響循環系統。

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該腦區的主要任務是控制用力呼氣：例如運動、咳嗽或大笑時的呼吸動作。研究人員在小鼠實驗中發現，當這些神經元被啟動時，會誘發身體進入緊繃狀態，導致血管收縮並使血壓上升。這項機制揭示了呼吸系統與循環系統之間，存在著超乎以往認知的緊密連動。

睡眠缺氧成誘因 呼吸中止連結高血壓

這項發現解釋了為何呼吸問題常與高血壓共生。以睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）為例，患者在睡眠中因氣道阻塞導致血氧量下降，這會進一步刺激 pFL 腦區活動增加。即便患者處於睡眠狀態，大腦的過度反應仍會持續驅動血管收縮，使血壓長期維持在較高水平。實驗觀察到，若抑制此腦區的活動，小鼠的血壓隨之下降。

在未來的治療研究方向上，團隊將目光鎖定在頸部的「頸動脈體」（carotid bodies）：這是一種負責監測血液中氣體變化的生物感測器。研究人員評估，透過調節這些感測器的活動，或許能間接抑制大腦呼吸區的過度興奮，進而穩定血壓。不過目前相關技術仍處於動物實驗階段，正式應用於人體臨床治療仍需進一步實證。

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