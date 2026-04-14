健康網》高速飆車戴安全帽也難保命！ ICU護理師示警：這位置最危險

ICU護理師林婷提醒，高速撞擊即使戴安全帽，仍可能造成嚴重腦傷，尤其後座乘客更是高風險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕機車族飆車、頻繁變換車道等，即使戴安全帽，在高速撞擊下仍可能造成嚴重腦傷，暗藏致命危機。護理師林婷在社群分享案例指出，一名年輕騎士深夜與友人飆車，不慎撞上分隔島，整個人翻滾數圈，送醫後發現前額嚴重凹陷、眼球嚴重受損，尤其後座乘客更是高風險族群。

林婷在臉書專頁「ICU護理師林婷」發文分享，騎車就是肉包鐵，就算帶了安全帽在高速撞擊之下，腦部也成了豆腐腦，昏迷指數三分、緊急做腦部手術，術後醫師仍表示不樂觀，最後也變植物人。「我不是說騎機車這個活動不好，但是你高速的飆車一旦撞到了，對身體的損傷非常大」！

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林婷分享一個案例，上個月半夜有個年輕人，半夜與朋友飆車，後來撞上分隔島，整個人翻了好幾圈，雖然有戴安全帽，送來醫院後發現，他的前額凹陷，右邊眼球遭損，所幸其腦出血範圍不大，但全身的骨架幾乎都斷的差不多，全身骨頭都要換上鈦金的，還好保住性命。

林婷提醒，機車族真的不要飆車，騎車別當成F1賽車一般，很多高速飆車族後來出事後不幸當場過世，或是送來醫院前已死亡。適度地騎機車，有安全的場地是可以的，千萬不要拿這樣的活動來挑戰生命。

她還提到，曾見過機車騎士後座載辣妹，行車途中卻不停地變換車道鑽來鑽去，「最後還不是跟我一樣停在同一個紅綠燈，我真的很想從他的後腦勺趴下去」！

林婷強調，一旦車禍發生，坐在後座被載的人，往往更嚴重，請大家一定要記得，坐在後座的人，他的生命每一分鐘每一秒鐘都是交託在騎士的手中。如果發生了事故，最傷心最痛及最自責的人，永遠是家人。

林婷不忘呼籲，享受吹風，不去人多的地方炸街飆車，和三五好友去吹吹風，會更有意義。

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