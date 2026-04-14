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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

48歲男裝2支架出遊又心梗 警消、醫護跨縣市60分鐘搶命

2026/04/14 14:34

台北市劉姓男子（右三）出遊出現心肌梗塞，所幸在消防人員和醫護密切合作下，到院60分鐘迅速打通血管康復出院。（記者陳建志攝）

台北市劉姓男子（右三）出遊出現心肌梗塞，所幸在消防人員和醫護密切合作下，到院60分鐘迅速打通血管康復出院。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕來自北部48歲劉姓男子，之前心臟血管已裝2支支架，本月初安排全家到中部出遊，沒想到從高鐵站搭客運前往南投途中，出現胸悶、冒冷汗症狀，雖緊急服用舌下錠症狀還是沒緩解，抵達目的地後趕緊叫救護車，救護人員透過執行12導程心電圖，研判是心肌梗塞急症，緊急送醫院搶救，所幸到院後60分鐘就順利打通血栓裝上支架，驚險搶命康復出院。

患者表示，自己沒有抽菸也沒有三高等慢性病，不過多年前家人曾因心肌梗塞過世，因此他前（2024）年某日出門時出現莫名胸悶、胸痛及呼吸喘促症狀後，決定到醫院檢查，赫然證實「心臟3條大血管全部都阻塞」，於是決定先從阻塞最嚴重的左前降枝冠狀動脈裝上支架，去年又在左迴旋支冠狀動脈裝上第2根支架，經努力復健、減重，終於慢慢恢復正常生活。

直到本月初連假，他帶著家人要到日月潭出遊，搭車時又出現胸悶、手腳冰冷症狀，雖趕緊服用舌下錠，但症狀仍沒改善，等到抵達目的地，趕緊尋求當地消防隊協助，並立即坐上救護車送醫。

南投日月潭消防分隊高級救護技術員許嘉育先執行到院前12導程心電圖檢查，果然發現「ST段上升」，代表是大範圍心肌嚴重缺氧的「急性ST上升型心肌梗塞」，隊員劉家瑋與梁雅歌則線上聯繫「台灣緊急救護醫療指導醫師學會」求援，當時值班的亞洲大學附屬醫院急診室主任鍾侑庭評估後，除告知先給予患者生理食鹽水避免休克外，也建議盡快轉送到醫院執行心導管手術。

亞大醫院心臟內科醫師施榮彰指出，到院檢查後確認患者「左前降支冠狀動脈（LAD）」已呈現完全阻塞狀態，該處又是患者兩年前曾施作支架手術的位置，考量血栓性質強硬，醫療團隊以微導管輔助通過病灶，並合併強效抗血小板藥物治療，總算打通血管並重新安裝新支架，確保血流恢復通暢。

施榮彰提醒，許多患者以為裝支架就不會再堵住，其實曾有過病史的患者，再發風險高於常人，尤其是糖尿病患者、家族性高血脂、本身有高複雜性病灶例如血管長度較長的患者，復發機率相對提高，呼籲民眾務必遵照醫囑服藥，不可擅自停藥，並要定期回診。

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