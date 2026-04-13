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健康 > 杏林動態

澎縣府搶救護理荒！ 攜手仁德醫專培育在地醫護新血

2026/04/13 19:08

澎湖縣政府與仁德醫護管理專科學校，簽署策略聯盟。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府與仁德醫護管理專科學校，簽署策略聯盟。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（13）日在縣府第一會議室舉行「護理人才培育策略聯盟」簽約儀式，由秘書長林文藻與「仁德醫護管理專科學校」正式締結聯盟。雙方將透過擴大公費生培育與管道優化，共同為澎湖醫療體系注入穩定且專業的護理新血，議員蘇陳绣色、蘇育德及許國政都到場。

林文藻秘書長表示，縣府自2022年起積極推動五專護理公費培育計畫，將每年培育名額從10名擴大招募至16名，並首度開辦「在校自費生轉公費生」管道，讓更多有志服務鄉梓的青年能無後顧之憂投入醫護領域。今日邀請醫護科最完備的仁德醫專加入策略聯盟，希望協助澎湖培育出具備「仁心德術」的專業人才。

仁德醫專校長黃柏翔指出，學校秉持「關懷生命、圓滿人生」之理念，建構涵蓋生老病死全人照護的教學體系。校內不僅設有國家級技能檢定考場，更透過教育部「展翅計畫」與各類公費補助，讓學生在校期間即能銜接臨床場域。

衛生局長陳淑娟表示，仁德醫專提供完善的住宿與交通接駁措施，並針對弱勢學生提供就學減免，這對跨海求學的澎湖學子來說，是極具吸引力的安心環境。透過招募、培育、淬鍊到回饋的完整機制，未來將持續深化跨校合作，讓澎湖每一位鄉親都能享有更穩定、更高品質的在地醫療服務。

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