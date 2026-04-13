高雄男遊馬爾地夫 返國發燒確診登革熱

民眾前往登革熱高風險區域旅遊，返國出現疑似症狀應盡速就醫，並告知醫師旅遊史。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（13）日公布新增今年第3例登革熱境外移入確定病例。個案與妻子日前至馬爾地夫旅遊，11日晚間自桃園入境後返回高雄住處，昨（12）日晚間因發燒、頸部及腋下等處有紅疹，前往鳳山區某診所就醫採檢後確診，已安排住院隔離治療，並進行社區防治。

衛生局指出，市府防疫團隊已啟動緊急防疫工作，針對個案居住地及活動社區周邊，進行室內外孳生源清除及化學噴藥滅蚊等防治工作，以徹底消除潛在的傳播風險，衛生局也籲請社區民眾務必配合市府各項緊急防疫措施。

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民眾自登革熱高風險區入境14日內，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹等登革熱任一疑似症狀，應儘速前往本市登革熱整合式醫療合約院所就醫（https://gov.tw/1g1 ），主動填答「TOCC問卷系統」並告知醫師旅遊史，切勿自行服用感冒藥而延誤就醫時機，避免延遲就醫導致確診個案在社區內活動，擴大疫情傳播。

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