對抗肺癌兼治肌肉萎縮！美開發雙效奈米療法 動物實驗現曙光

研究發現1種針對肺癌腫瘤的特殊方法，即利用脂質奈米顆粒遞送遺傳物質。圖為肺癌示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕許多肺癌患者面臨的致命威脅，往往伴隨著併發的嚴重肌肉萎縮，導致身體機能快速崩潰。針對這項加速病患死亡的難題，美國一項最新的動物實驗成功利用脂質奈米技術，在打擊肺癌細胞的同時，同步刺激肌肉生長，為未來的雙效治療提供全新方向。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，肺類疾病經常伴隨惡病質（cachexia）：一種會導致極度肌肉消耗與體重驟降的併發症，可能造成高達30%的癌症患者死亡。為了突破這項雙重困境，美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）研究團隊開發出一種特殊的藥物遞送機制，該研究結果已發表於《控制釋放》（Journal of Controlled Release）期刊。

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研究團隊發現1種針對肺癌腫瘤的特殊方法，即利用脂質奈米顆粒遞送遺傳物質。在針對小鼠進行的實驗中，團隊成功設計出攜帶卵泡抑素mRNA（follistatin mRNA）的脂質奈米顆粒。

這些脂質奈米顆粒透過血液循環輸送，並在血清中存在的蛋白質玻連蛋白（vitronectin）的幫助下到達肺部。一旦奈米顆粒進入腫瘤內部，其攜帶的卵泡抑素mRNA就會引導細胞產生卵泡抑素。

卵泡抑素是1種以其雙重作用而聞名的蛋白質，它既能減緩腫瘤進展，又能促進肌肉生長。

研究團隊表示，將mRNA療法系統性地遞送到肺癌腫瘤一直是人類的一大挑戰，而此研究提供了具備前景的解決方案。與全身給藥後易在肝臟積聚的傳統脂質奈米顆粒相比，新方法可使腫瘤負荷降低約2.5倍。

研究團隊指出，這項搭載卵泡抑素mRNA的新型脂質奈米顆粒，在初步的小鼠實驗中展現出同時對抗肺癌與惡病質的潛力，且目前尚未觀察到明顯副作用。

研究團隊聲稱，雖然目前的成果令人鼓舞，但還需要進行更多的臨床前研究。研究團隊希望在不久的將來，能夠正式展開人體實驗。

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