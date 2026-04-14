自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

對抗肺癌兼治肌肉萎縮！美開發雙效奈米療法 動物實驗現曙光

2026/04/14 14:18

研究發現1種針對肺癌腫瘤的特殊方法，即利用脂質奈米顆粒遞送遺傳物質。圖為肺癌示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現1種針對肺癌腫瘤的特殊方法，即利用脂質奈米顆粒遞送遺傳物質。圖為肺癌示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕許多肺癌患者面臨的致命威脅，往往伴隨著併發的嚴重肌肉萎縮，導致身體機能快速崩潰。針對這項加速病患死亡的難題，美國一項最新的動物實驗成功利用脂質奈米技術，在打擊肺癌細胞的同時，同步刺激肌肉生長，為未來的雙效治療提供全新方向。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，肺類疾病經常伴隨惡病質（cachexia）：一種會導致極度肌肉消耗與體重驟降的併發症，可能造成高達30%的癌症患者死亡。為了突破這項雙重困境，美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）研究團隊開發出一種特殊的藥物遞送機制，該研究結果已發表於《控制釋放》（Journal of Controlled Release）期刊。

研究團隊發現1種針對肺癌腫瘤的特殊方法，即利用脂質奈米顆粒遞送遺傳物質。在針對小鼠進行的實驗中，團隊成功設計出攜帶卵泡抑素mRNA（follistatin mRNA）的脂質奈米顆粒。

這些脂質奈米顆粒透過血液循環輸送，並在血清中存在的蛋白質玻連蛋白（vitronectin）的幫助下到達肺部。一旦奈米顆粒進入腫瘤內部，其攜帶的卵泡抑素mRNA就會引導細胞產生卵泡抑素。

卵泡抑素是1種以其雙重作用而聞名的蛋白質，它既能減緩腫瘤進展，又能促進肌肉生長。

研究團隊表示，將mRNA療法系統性地遞送到肺癌腫瘤一直是人類的一大挑戰，而此研究提供了具備前景的解決方案。與全身給藥後易在肝臟積聚的傳統脂質奈米顆粒相比，新方法可使腫瘤負荷降低約2.5倍。

研究團隊指出，這項搭載卵泡抑素mRNA的新型脂質奈米顆粒，在初步的小鼠實驗中展現出同時對抗肺癌與惡病質的潛力，且目前尚未觀察到明顯副作用。

研究團隊聲稱，雖然目前的成果令人鼓舞，但還需要進行更多的臨床前研究。研究團隊希望在不久的將來，能夠正式展開人體實驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中