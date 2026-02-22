自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 醫療急先鋒

27年沒好好過年 她只為守住病人的最後一刻

2026/02/22 14:08

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（左）過年期間都要在醫院照顧病患。（資料照，記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（左）過年期間都要在醫院照顧病患。（資料照，記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕過年是家人團聚時刻，但對醫護人員來說，每年過年幾乎是最忙也是守護病患生命最急危時。衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱過年時，總要面對與死神搏鬥的殘酷，還要安撫家屬的情緒。但看到家屬焦急激動的心情逐漸紓解，或是平靜與家屬道別，讓病患與家屬都沒有遺憾，就是她不斷向前的鼓勵和動力。

顏瑜瑱畢業後就擔任護理師，至今27年，在基隆醫院24年都在加護病房服務，每年過年護理師都要輪流值班，幾乎都在醫院度過，不過同事能體諒她，跟她換班讓她能在家過除夕，她也很感謝家人的體諒與支持，讓她在春節期間安心把病人照顧好。

顏瑜瑱說，台灣人有所謂「節氣」，因此農曆過年前後特別忙，有1年流感病人特別多，也有同事確診，因此上班的人數少，特別忙，大家儘量協調時間來上班，同時相互打氣，做好防護措施。

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（右）專業負責任。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（右）專業負責任。（基隆醫院提供）

顏瑜瑱說，在病房裡，護理人員除了照顧、陪伴病患，也會安撫家屬緊張和不安的情緒，尤其是過年期間，家屬都希望病患能夠撐過農曆春節，他們會在病患耳邊喊話，病患真的撐過年才離開，令醫護人員很感動。

她也碰過醫師向家屬解釋患者病情，已經無法治療，起初家屬也很不捨，她則會拍拍家屬背或握握他們的手，安撫他們的情緒，也協助家屬能夠向病患道別、道謝、放手，讓家屬和病患都沒有遺憾。

當然她也踫過不講理的家屬，護理師要幫病患裝置理療墊，減少病患其痛苦，遭到家屬拒絕，她都儘量尊重患者和家屬，減少病患的痛苦，她也不會跟病患或家屬吵架，卻還是遭到投訴。

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（左一）感謝家人與同仁的支持。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（左一）感謝家人與同仁的支持。（記者盧賢秀攝）

顏瑜瑱說，春節期間雖然少了與家人團聚的時光，但是感謝家人體諒、感謝團隊並肩作戰作她強大支援，讓她在過年值班面對各種突發狀況時，多了一份安心與力量，她現在已升任護理長，希望和同仁帶著感動與責任，繼續一起努力，守護每一位病人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中