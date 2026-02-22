27年沒好好過年 她只為守住病人的最後一刻

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（左）過年期間都要在醫院照顧病患。（資料照，記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕過年是家人團聚時刻，但對醫護人員來說，每年過年幾乎是最忙也是守護病患生命最急危時。衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱過年時，總要面對與死神搏鬥的殘酷，還要安撫家屬的情緒。但看到家屬焦急激動的心情逐漸紓解，或是平靜與家屬道別，讓病患與家屬都沒有遺憾，就是她不斷向前的鼓勵和動力。

顏瑜瑱畢業後就擔任護理師，至今27年，在基隆醫院24年都在加護病房服務，每年過年護理師都要輪流值班，幾乎都在醫院度過，不過同事能體諒她，跟她換班讓她能在家過除夕，她也很感謝家人的體諒與支持，讓她在春節期間安心把病人照顧好。

顏瑜瑱說，台灣人有所謂「節氣」，因此農曆過年前後特別忙，有1年流感病人特別多，也有同事確診，因此上班的人數少，特別忙，大家儘量協調時間來上班，同時相互打氣，做好防護措施。

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（右）專業負責任。（基隆醫院提供）

顏瑜瑱說，在病房裡，護理人員除了照顧、陪伴病患，也會安撫家屬緊張和不安的情緒，尤其是過年期間，家屬都希望病患能夠撐過農曆春節，他們會在病患耳邊喊話，病患真的撐過年才離開，令醫護人員很感動。

她也碰過醫師向家屬解釋患者病情，已經無法治療，起初家屬也很不捨，她則會拍拍家屬背或握握他們的手，安撫他們的情緒，也協助家屬能夠向病患道別、道謝、放手，讓家屬和病患都沒有遺憾。

當然她也踫過不講理的家屬，護理師要幫病患裝置理療墊，減少病患其痛苦，遭到家屬拒絕，她都儘量尊重患者和家屬，減少病患的痛苦，她也不會跟病患或家屬吵架，卻還是遭到投訴。

衛福部基隆醫院護理長顏瑜瑱（左一）感謝家人與同仁的支持。（記者盧賢秀攝）

顏瑜瑱說，春節期間雖然少了與家人團聚的時光，但是感謝家人體諒、感謝團隊並肩作戰作她強大支援，讓她在過年值班面對各種突發狀況時，多了一份安心與力量，她現在已升任護理長，希望和同仁帶著感動與責任，繼續一起努力，守護每一位病人。

