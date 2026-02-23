限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
開學日宣導防疫 黃偉哲籲巡倒清刷
〔記者王涵平／台南報導〕寒假結束，台南市長黃偉哲今日開學日前往新民國小宣導校園防疫及通學安全，呼籲落實「巡、倒、清、刷」。
黃偉哲由教育局長鄭新輝陪同前往新營區新民國小迎接學生返校上課，與學生互動，透過有趣的問答方式，向學生宣導腸病毒、流感與登革熱等防疫重點，包含勤洗手、戴口罩、接種疫苗與維持良好衛生習慣等，加深對防疫的知識與印象。
請繼續往下閱讀...
另向親師生及用路人宣導「車輛慢看停 行人安全行」的交通安全觀念，提升學生安全意識，降低意外事故傷害發生。
黃偉哲表示，去年10月底南市曾出現3例登革熱本土病例，市府團隊即時啟動疫調、化學防治及環境整頓等多項防疫措施，成功防堵疫情擴散，但寒假期間國人至國外旅遊、探親等機會增加，仍有境外移入病例風險存在，防疫工作仍不可鬆懈。
黃偉哲也提醒，寒假及春節期間各項聚會活動人群聚集，以及民眾國內外旅遊移動頻率增加，腸病毒、流感、病毒性腸胃炎等流行疾病傳播機會風險也隨之增高，學校務必落實防疫措施，加強宣導親師生勤洗手、鼓勵戴口罩等自我健康管理措施。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應