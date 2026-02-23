自由電子報
健康 > 杏林動態

開學日宣導防疫 黃偉哲籲巡倒清刷

2026/02/23 10:26

寒假及春節期間各項聚會活動人群聚集，以及民眾國內外旅遊移動頻率增加，台南市長黃偉哲提醒，腸病毒、病毒性腸胃炎等流行疾病傳播機會風險也隨之增高，學校務必加強宣導親師生勤洗手、鼓勵戴口罩等自我健康管理措施。（記者王涵平攝）

（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕寒假結束，台南市長黃偉哲今日開學日前往新民國小宣導校園防疫及通學安全，呼籲落實「巡、倒、清、刷」。

黃偉哲由教育局長鄭新輝陪同前往新營區新民國小迎接學生返校上課，與學生互動，透過有趣的問答方式，向學生宣導腸病毒、流感與登革熱等防疫重點，包含勤洗手、戴口罩、接種疫苗與維持良好衛生習慣等，加深對防疫的知識與印象。

另向親師生及用路人宣導「車輛慢看停 行人安全行」的交通安全觀念，提升學生安全意識，降低意外事故傷害發生。

黃偉哲表示，去年10月底南市曾出現3例登革熱本土病例，市府團隊即時啟動疫調、化學防治及環境整頓等多項防疫措施，成功防堵疫情擴散，但寒假期間國人至國外旅遊、探親等機會增加，仍有境外移入病例風險存在，防疫工作仍不可鬆懈。

寒假結束，台南市長黃偉哲今日開學日前往新民國小宣導校園防疫及通學安全，呼籲落實「巡、倒、清、刷」。（記者王涵平攝）

（記者王涵平攝）

黃偉哲也提醒，寒假及春節期間各項聚會活動人群聚集，以及民眾國內外旅遊移動頻率增加，腸病毒、流感、病毒性腸胃炎等流行疾病傳播機會風險也隨之增高，學校務必落實防疫措施，加強宣導親師生勤洗手、鼓勵戴口罩等自我健康管理措施。

