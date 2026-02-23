健康網》3期初腎友排斥吃藥 醫曝自然療法3年多直接洗腎

不少腎友排斥用藥，洪永祥診所院長洪永祥指出，腎臟一旦纖維化、一旦凋亡，它是回不來的；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「藥吃多會洗腎？」洪永祥診所院長洪永祥指出，常在診間聽到病患嚷著：「我真的不想吃藥，人家說西藥吃多會洗腎，我想靠自己排毒養生……」但若你已是慢性腎臟病（CKD）患者，尤其是排行台灣前兩名糖尿病與高血壓腎病變的族群，「不吃藥」是讓腎功能「自然加速淘汰」的自殺行為。腎臟一旦纖維化、一旦凋亡，它是回不來的。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，一位55歲、第二型糖尿病病史12年。3年前體檢發現尿中有蛋白，腎絲球過濾率（eGFR）為60 ml/min/1.73m^2，這在醫學上屬於慢性腎臟病第3期的初期。要他使用ACE抑制劑來控制腎絲球內壓，同時加強血糖與血壓控制。起初，病患配合程度不錯，蛋白尿確實下降了，血壓也穩定在130/80mmHg 以下。

請繼續往下閱讀...

但在半年後，他回診時要求試試看完全不吃藥，只靠飲食控制和運動，洪永祥曾試著勸阻，再接下來3個月，病患沒有再回來了，整整消失1年。

在1年後，他重回診間，情況令人心碎。他的雙腳開始嚴重水腫，按下去一個坑久久不回彈；血壓飆升到 168/96 mmHg；尿蛋白從「微量」變成了「大量」。他的eGFR（腎功能指標）從當初的58暴跌到14分。直接墜入無法回頭的第5期，出現噁心頭暈、貧血、抽筋、水腫、夜間頻尿等尿毒症狀。

令人遺憾的是，他依舊相信「自然療法」，兩年半年後，他就出現在洗腎室了。他非常難過說：「早知道我就聽醫師話吃藥」。

洪永祥提到，護腎除了吃藥外，還有2守則，組成的「黃金鐵三角」策略：

●正確處方藥：減壓與排毒

根據KDIGO 2022國際臨床診斷指引，ACEi或ARB是治療基石，而 SGLT2 抑制劑則是強烈建議。這些藥物能調降腎絲球內壓，減少蛋白尿。此外，醫師可能會開立「活性碳」或「排磷劑」來協助減少腸道吸收毒素，這就是從源頭減輕腎臟負擔，另外促循環藥物可抗發炎可減壓增加是腎絲球過濾率。

●體外排毒好習慣：開拓第二排泄途徑

1.​腸道排毒：保持每日排便順暢。腸道是人體最大的免疫器官，也是重要的排毒管道。當腎臟過濾能力下降，透過腸道排出尿毒素（如吲哚、硫酸對甲酚）至關重要。

2.​水分管理：每天喝足量的水（除非醫師要求限水）。水是最好的溶劑，能稀釋尿毒素。

3.正確飲食與護腎保健品

低蛋白飲食是臨床公認最有效的飲食法；搭配低蛋白飲食使用，能將體內的廢物氮轉化為有用的氨基酸，既補充營養又降低尿毒；低磷鉀護腎益生菌與膳食纖維： 選擇有臨床實驗證實能分解尿毒素的菌株，建立「腸腎軸」的保護力。最重要的是，要多吃魚油、橄欖油、苦茶油、五顏六色的蔬果多酚、茄紅素、花青素、蔥薑蒜等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法