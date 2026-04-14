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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖高竟讓胃罷工！營養師揭4大警訊 飲食這樣改才對

2026/04/14 06:22

營養師陳㛄靜建議，當胃排空變慢，優先選擇容易消化的食物，如切小塊、煮軟或泥狀食物，例如，豆腐與嫩葉蔬菜，減輕胃部負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師陳㛄靜建議，當胃排空變慢，優先選擇容易消化的食物，如切小塊、煮軟或泥狀食物，例如，豆腐與嫩葉蔬菜，減輕胃部負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少糖尿病友會發現，自己明明沒吃多少食物，肚子卻脹得坐立難安。大業診所營養師陳㛄靜指出，這不一定只是消化不良，血糖高竟然會引發胃「罷工」，原因出在血糖長期偏高，影響胃的神經功能，導致胃輕癱讓胃排空變慢。這時建議優先選擇容易消化的食物，如切小塊、煮軟或泥狀食物，例如豆腐與嫩葉蔬菜，以減輕胃部負擔。

為什麼血糖高會影響胃？陳㛄靜在臉書專頁「大業診所」發文分享，控制胃部蠕動的「迷走神經」，就像負責傳遞訊號的電線。一旦血糖長期過高時，高血糖造成氧化壓力、傷害神經纖維與微血管、訊號傳遞變慢甚至中斷，結果可能導致：胃輕癱讓胃排空變慢，或是食物在胃裡停留太久。

糖尿病患者胃輕癱有4症狀

胃輕癱有哪些症狀呢？陳㛄靜說明，胃輕癱是一種在沒有機械性阻塞的情況下，胃部肌肉收縮功能不良，導致食物排空延遲的慢性疾病。糖尿病患者胃輕癱盛行率約9.3%，常見4症狀包括：

●吃一點就飽

●脹氣、噁心

●胃悶不舒服

●血糖忽高忽低

對於糖尿病患者而言，因為食物延遲消化，可能造成餐前低血糖、餐後高血糖的波動。

當胃排空變慢，飲食方式也需同步調整。陳㛄靜建議，優先選擇容易消化的食物，如切小塊、煮軟或泥狀食物，例如豆腐與嫩葉蔬菜，以減輕胃部負擔。同時，應暫時避免高纖與高油脂食物，如油炸食物、粗纖維蔬菜，與太硬不易消化食物，因為這些食物會進一步延緩胃排空

此外，可採取少量多餐方式，將三餐改為5-6餐，每餐維持固定碳水量，有助血糖穩定；餐後輕微活動10-15分鐘，幫助胃排空。

陳㛄靜提醒，糖尿病神經病變一旦發生，需要時間恢復，因此，穩定血糖才是保護神經與腸胃的根本方法。若長期出現容易飽、脹氣或血糖波動大等情況，應盡早就醫評估。

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