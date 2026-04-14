健康網》胃食道逆流、三高免戒咖啡 營養師：掌握準則可健康飲

有高血脂、膽固醇的人想喝咖啡，營養師楊斯涵指出，可選擇瀘掛式的手沖咖啡，可以濾掉會影響血脂的成分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血脂的人喝咖啡最好喝手沖咖啡，不是為了口感，營養師楊斯涵指出，濾紙的作用，可以過濾掉會影響血脂的成分。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，她表示，對於身體健康有礙的人想喝咖啡，必須要「客製化」，才不會讓咖啡成了二度受傷：

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●胃食道逆流/胃潰瘍：

避免空腹喝，並選擇深焙豆（酸度較低）。

●高血壓/心血管疾病：

避免瞬間大量飲用濃縮咖啡，以免血管收縮導致血壓快速上升。

●高血脂/膽固醇偏高：

建議使用濾紙沖泡（如手沖），因為濾紙能有效過濾掉咖啡豆中會升高膽固醇的成分「咖啡白醇（Cafestol）」。

●缺鐵性貧血：

咖啡中的單寧酸會抑制鐵質吸收，建議餐後間隔1-2小時再飲用。

●糖尿病：

絕對要選無糖黑咖啡，拒絕摩卡或添加糖漿的風味拿鐵。

近年研究指出，咖啡中的活性成分不只咖啡因，還包含多種多酚與抗氧化物質，如綠原酸，對於降低慢性發炎與氧化壓力具有潛在益處。有研究發現，長期適量飲用咖啡，可能與降低第二型糖尿病及心血管疾病風險有關。此外，咖啡也被認為可能影響腸道菌相，促進有益菌生長，進一步對代謝健康產生正向影響。不過，這些效果仍與個人體質與攝取量密切相關。

另外，咖啡的製作方式也逐漸成為健康關鍵之一。例如未使用濾紙的沖泡方式（如法式濾壓壺、土耳其咖啡），會保留較多咖啡白醇，可能影響血脂；而手沖或美式濾泡則相對較佳。近年也流行冷萃咖啡與低咖啡因咖啡，冷萃因萃取溫度較低，酸度較溫和，對腸胃刺激較小；低咖啡因則適合對咖啡因敏感族群。選擇適合自身需求的咖啡種類與沖泡方式，才能兼顧健康與享受。

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