自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》胃食道逆流、三高免戒咖啡 營養師：掌握準則可健康飲

2026/04/14 07:13

有高血脂、膽固醇的人想喝咖啡，營養師楊斯涵指出，可選擇瀘掛式的手沖咖啡，可以濾掉會影響血脂的成分；圖為情境照。（圖取自freepik）

有高血脂、膽固醇的人想喝咖啡，營養師楊斯涵指出，可選擇瀘掛式的手沖咖啡，可以濾掉會影響血脂的成分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血脂的人喝咖啡最好喝手沖咖啡，不是為了口感，營養師楊斯涵指出，濾紙的作用，可以過濾掉會影響血脂的成分。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，她表示，對於身體健康有礙的人想喝咖啡，必須要「客製化」，才不會讓咖啡成了二度受傷：

●胃食道逆流/胃潰瘍：
避免空腹喝，並選擇深焙豆（酸度較低）。

●高血壓/心血管疾病：
避免瞬間大量飲用濃縮咖啡，以免血管收縮導致血壓快速上升。

●高血脂/膽固醇偏高：
建議使用濾紙沖泡（如手沖），因為濾紙能有效過濾掉咖啡豆中會升高膽固醇的成分「咖啡白醇（Cafestol）」。

●缺鐵性貧血：
咖啡中的單寧酸會抑制鐵質吸收，建議餐後間隔1-2小時再飲用。

●糖尿病：
絕對要選無糖黑咖啡，拒絕摩卡或添加糖漿的風味拿鐵。

近年研究指出，咖啡中的活性成分不只咖啡因，還包含多種多酚與抗氧化物質，如綠原酸，對於降低慢性發炎與氧化壓力具有潛在益處。有研究發現，長期適量飲用咖啡，可能與降低第二型糖尿病及心血管疾病風險有關。此外，咖啡也被認為可能影響腸道菌相，促進有益菌生長，進一步對代謝健康產生正向影響。不過，這些效果仍與個人體質與攝取量密切相關。

另外，咖啡的製作方式也逐漸成為健康關鍵之一。例如未使用濾紙的沖泡方式（如法式濾壓壺、土耳其咖啡），會保留較多咖啡白醇，可能影響血脂；而手沖或美式濾泡則相對較佳。近年也流行冷萃咖啡與低咖啡因咖啡，冷萃因萃取溫度較低，酸度較溫和，對腸胃刺激較小；低咖啡因則適合對咖啡因敏感族群。選擇適合自身需求的咖啡種類與沖泡方式，才能兼顧健康與享受。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中