25歲移工感冒拖變重症 胸腔積膿肺塌陷險喪命

膿胸解說圖示。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名年僅25歲的菲律賓籍移工，近日因持續發燒、胸悶，至高雄秀傳紀念醫院急診，經胸腔X光檢查發現左側胸腔出現大量積液，且左下肺葉已明顯塌陷，確診為嚴重「膿胸」，經緊急治療才控制住病情。

高秀胸腔食道外科主治醫師羅鈺婷指出，該名患者起初僅有流鼻水和濃痰等類似感冒症狀，持續約兩週未見改善，顯示部分看似輕微的呼吸道感染，若延誤治療，可能快速惡化為嚴重併發症。

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她說，膿胸是指肋膜腔內遭細菌感染後產生膿液堆積的情形，正常情況下，肋膜腔僅含少量潤滑液體，功用是潤滑、幫助肺部順暢擴張與收縮；一旦細菌入侵，該空間反而成為病原體繁殖的溫床，若免疫系統無法有效控制，便會形成膿液，嚴重時甚至影響肺部功能。

她表示，過去認為膿胸多發生於年長或慢性病患者，但臨床觀察顯示，年輕族群亦不可掉以輕心，雖高風險族群包括幼童、65歲以上長者、糖尿病控制不佳者、免疫力低下或癌症患者，但若年輕人長期勞累、感染流感或免疫力下降，同樣可能成為膿胸的受害者。

根據醫學統計，約20%至40%的肺炎住院患者會出現胸水，其中約5%至10%最終可能演變為膿胸，羅鈺婷指出，近20年來全球膿胸發生率不減反增，與人口老化、抗藥性細菌增加及診斷技術提升有關。

在致病菌方面，社區型感染多以肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌為主，而醫院內感染則常見具抗藥性的金黃色葡萄球菌與綠膿桿菌，此外，厭氧菌亦是重要感染來源，特別與口腔衛生不佳及吸入性肺炎有關。

羅鈺婷強調，成人膿胸死亡率約10%至20%，若合併多重慢性疾病風險更高，治療方式依病程分期而異，早期可透過抗生素和引流控制感染，中後期若出現膿液黏稠或纖維化，則可能需手術介入，甚至進行「肋膜剝脫術」，以恢復肺部正常擴張功能。

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