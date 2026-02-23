久咳不癒還聽見「咻咻」喘鳴聲 小心是氣喘在作祟

胸腔內科醫師張嘉凌表示，氣喘最顯著的特徵為症狀的「變化性」，在夜間或清晨較易加重，建議病人留意自身症狀變化，及早就醫評估與治療。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節前5天，30歲的工程師小柚因感冒開始出現嚴重咳嗽，症狀反覆持續數月未癒，夜間睡眠時甚至常聽見自己呼吸伴隨「咻咻」喘鳴聲，影響生活與作息，經就診，醫師評估後指出症狀可能與氣喘有關，讓她好驚訝！

新竹台大醫院胸腔內科醫師張嘉凌指出，根據健保資料庫顯示，台灣成年人氣喘盛行率約為10.57%；全球約有3.25至3.34億人患有氣喘。氣喘雖常在幼年時期發病，也可能在成年後才出現症狀或被診斷。成因來自免疫反應所引發的慢性呼吸道發炎，使呼吸道對過敏原或外在刺激過度反應。

請繼續往下閱讀...

張嘉凌解釋，氣喘的重要特徵之一是「變動性的呼吸流速受阻」，如果反覆出現咳嗽、喘鳴、呼吸困難及胸悶等症狀中的兩種以上，應提高警覺。氣喘症狀常呈現時好時壞、嚴重程度反覆波動的變化型態，在夜間或清晨較易加重。過敏原暴露、天氣變化、上呼吸道感染、運動或菸害，都可能成為誘發氣喘發作的因素。

針對治療常見疑慮，張嘉凌說明，許多氣喘病人對「吸入性類固醇」存有疑慮，擔心類固醇引發副作用。吸入性類固醇與口服或注射型類固醇不同，它是直接作用於呼吸道的局部治療，全身的副作用相對較少，是氣喘治療常見且有效的方法，規則用藥、依醫囑回診追蹤，並搭配誘發因子管理與相關共病評估，有助於穩定控制病情。

小柚經張嘉凌醫師詢問完整病史與相關檢查，確診為氣喘。在接受吸入性類固醇治療後，咳嗽症狀明顯改善，夜間睡眠品質也大幅提升。目前病情已穩定控制，藥物劑量也逐步調整。

新竹台大分院提醒，氣喘的診斷需綜合症狀表現、病程變化及相關檢查結果，通常需要一段時間的臨床觀察。若出現長期咳嗽未癒、夜間反覆喘鳴或活動時易喘等情形，建議及早就醫評估，把握治療時機，守護呼吸健康。

