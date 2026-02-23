疾管署病媒實驗室 養上萬蚊蟲測試防疫

▲病媒實驗室研究員透過顯微鏡比對蚊蟲樣本，強化病媒鑑定準確度。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

▲養蚊室平時飼養約5千至8千隻成蚊及6千至1萬隻幼蟲，以供防治測試使用。（記者侯家瑜攝）

防疫工作不僅在第一線醫療院所，也在顯微鏡與培養箱旁默默進行。位於疾管署研究檢驗中心內的病媒實驗室，負責登革熱、日本腦炎、屈公熱等多項傳染病相關檢測與分析，透過科學數據協助第一線醫療院所掌握疫情風險，是支撐全台防疫決策的重要後盾。

精準檢測 提供科學依據

目前實驗室由1名副研究員帶領5名專業人員，執行日本腦炎與屈公熱病毒檢測、登革熱病媒蚊鑑定與病毒檢驗、抗藥性基因突變分析，以及SFTSV蜱蟲鑑定、恙蟲病鼠類外寄生蟲調查、港埠蚊蟲監測與瘧蚊調查等工作。從病媒種類確認到抗藥性變化監測，每一項數據都攸關地方政府防治策略。

請繼續往下閱讀...

為提供穩定測試來源，實驗室平時飼養約5000至8000隻活體成蚊及6000至10000隻幼蟲，涵蓋不同抗藥性突變的埃及斑蚊與白線斑蚊品系。

涵蓋不同抗藥性突變品系

這些蚊種主要用於測試化學藥劑防治效果，協助各縣市評估噴藥策略，避免因抗藥性升高而影響防治成效。實驗室也提供標準蚊種給衛生局及學校作為研究與衛教用途，成為全台重要的病媒種源平台。全年檢驗與研究經費約150萬元，卻承擔全國病媒監測重任。

研究檢驗中心內另設有病媒標本室，自1965年起陸續採集製作標本，至今已累積鼠、蟑、蚊、蠅、蝨、蚤、蜱、蟎、蛉、蠓與恙蟲等標本達15萬件，歷經61年。疾管署副署長林明誠指出，每一件標本都象徵一次疫情紀錄與防疫歷程，是台灣最完整的病媒資料庫。

登革熱為病毒感染引起的急性傳染病，主要透過埃及斑蚊與白線斑蚊叮咬傳播，屬於台灣夏秋季常見的蚊媒疾病。感染後常見症狀包括突發性高燒、頭痛、肌肉與關節痠痛、全身倦怠、出疹及輕微出血等，部分患者因免疫反應異常，可能發展為出血型登革熱，出現腹痛、持續嘔吐或出血等警訊，須儘速就醫治療。

「巡、倒、清、刷」防範登革熱

林明誠指出，防範登革熱關鍵在於避免蚊蟲叮咬與清除孳生源。民眾應落實「巡、倒、清、刷」，定期巡視居家與周邊環境，倒除積水、清理閒置容器並刷洗易積水處，杜絕病媒蚊繁殖空間。同時外出可使用防蚊液、穿著淺色長袖衣褲，居家則加裝紗窗紗門，降低叮咬風險。維持社區環境整潔乾燥，才能從源頭減少疫情發生機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法