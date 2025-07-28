健康網》中南部淹水區 醫：慎防11種傳染病蠢動

雲林縣水林鄉遭雨炸，連續好幾個小時強降雨，有超過10個村落淹水。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，傳染病正蠢蠢欲動。（記者黃淑莉攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大雨狂炸，中南部雷雨交加，範圍愈來愈擴大，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「隱形敵人」正蠢蠢欲動，水源受到污染，這時候，霍亂、傷寒、桿菌性痢疾及A型肝炎等腸道傳染病就成了最常見的威脅。大雨過後，更是蚊蟲孳生的最佳場所，登革熱、屈公病和日本腦炎等疾病的威脅加劇。

黃軒於「健康生活記錄」發文表示，從3個面向來看這些「隱形敵人」，尤其是泡水區民眾一定要拉起防線，防堵「敵人」入侵。

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1、污染感染：腸胃拉警報

霍亂：劇烈腹瀉、嘔吐、脫水、休克。

傷寒：高燒、頭痛、腹痛、玫瑰疹。

桿菌性痢疾：腹痛、血黏便、發燒。

A型肝炎：疲勞、噁心、黃疸。

●防線：飲用煮沸或瓶裝水、食物煮熟、勤洗手。

2.蚊蟲孳生：致命傳播者

登革熱：高燒、關節痛、皮疹。

屈公病：劇烈關節痛、持續數週。

日本腦炎：高燒、腦炎、意識障礙。

●防線：清除積水、用蚊帳、穿長袖、塗防蚊液。

3、接觸感染：皮膚的隱憂

鉤端螺旋體病：發燒、頭痛、腎肝受損。

類鼻疽：肺部、皮膚感染，可能致命。

破傷風：肌肉痙攣、呼吸困難。

恙蟲病：發燒、焦痂、淋巴腫大。

●防線：戴手套雨鞋、不赤腳、傷口消毒、避免污水接觸。

防疫6大關鍵措施



●飲水與飲食安全：飲水煮沸、瓶裝水、食物煮熟、生熟分開、低溫保存。

●環境清潔與消毒：清積水（巡、倒、清、刷）、戴防護、用漂白水消毒、垃圾封好快清運。

●個人衛生防護：勤洗手、傷口消毒、穿防水鞋、不戲水。

●防蚊與防蟲：紗窗紗門、蚊帳、長袖、防蚊液、遠離蚊蟲叢生區。

●關注健康、及早就醫：發燒、紅疹、腹瀉等症狀要盡快就醫並說明災後接觸史。

●心理健康調適：規律作息、適度休息、與親友支持、必要時找心理師。

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