健康網》痔瘡讓人坐立難安 醫揭痔瘡治療解析

外科醫師鍾雲霓表示，痔瘡是肛門的血管與軟組織老化結果，難以自己康復，當出現腫脹、疼痛、因異物感影響日常生活者，建議評估是否透過手術處理；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫療技術的進步，微創痔瘡手術已相當成熟，然而究竟自己的病程適用哪項手術，民眾依然霧裡看花。外科醫師鍾雲霓指出，痔瘡主分「內痔」與「外痔」，關鍵區分點是肛門內的齒狀線，齒狀線以上屬內痔，神經分佈較少，因此常有無痛性出血，而齒狀線以下為外痔，因為體神經較多，所以會有腫脹與疼痛的感覺。因此內痔更適合橡皮環結紮、注射療法，外痔則多半需仰賴手術處理。

鍾雲霓接受《美醫誌》採訪指出，痔瘡是肛門的血管與軟組織老化的結果，如果想讓它自己康復，是不可能的事，當出現腫脹、疼痛、因異物感影響日常生活者，建議評估是否要透過手術處理。排便頻繁出血者，久了可能導致貧血，長期忽視有健康風險。

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如果僅是健檢發現有痔瘡、無不適症狀者，醫師建議，可以先使用藥膏或改善生活習慣等來做調整。

鍾雲霓針對內痔與外痔的處理方式說明：

●內痔常見治療方式

1.橡皮環結紮術

利用橡皮圈綁住內痔分支的地方，阻斷其循環，使組織壞死並自然脫落。

2.冷凍劑治療

使用液態氮等冷凝劑凝結痔瘡，讓痔瘡因冷凍而壞死脫落。通常使用局部麻醉。

3.硬化劑治療

將有硬化作用的藥劑注射到內痔組織，使組織纖維硬化、萎縮結痂。

4.雷射燒灼術

用雷射燒灼膨脹凸出的內痔組織，使其萎縮壞死並自行脫落，形成焦痂，達到收縮與止血的目的。

鍾雲霓醫師表示，以上皆不需住院或麻醉，恢復時間快，但僅適用於內痔患者，如果是外痔或內外混合痔，因為位置有皮膚層覆蓋並佈滿神經，容易引發劇烈疼痛，因此往往需要透過手術來改善。

●處理外痔傳統手術與新式微創的優缺點

外痔是指發生在肛門緣周圍皮膚下的痔瘡，常見症狀包括肛門周圍腫脹、疼痛、搔癢，有時會出現血栓，形成硬塊並引起劇烈疼痛，關於外痔的手術選擇包含：

1.傳統痔瘡手術

利用電燒或手術器械，將內外痔組織完全切除，效果明顯，但恢復期較長、疼痛感較高。

2.微創手術

環狀切除術：使用特殊的釘槍切除多餘痔瘡組織，並將剩餘組織重新固定在肛門內部，利用肛管黏膜無痛覺的特性來減少術後疼痛並縮短恢復期。適合第2到第3度的內痔，以及合併部份外痔的情形。

微創痔瘡手術：精細的分離組織並保留黏膜，將手術傷口降到極小再進行細緻縫合，避免括約肌受損，達到出血少、疼痛少、恢復快的目標，可同時處理內痔與外痔。

微創痔瘡手術合併雷射消融術：結合微創手術和雷射技術的特性，利用細小的雷射光纖探針，將雷射能量導入痔瘡組織，使痔瘡血管收縮、封閉，進而達到萎縮、壞死的目的。可以同時治療內外痔，且術後疼痛感較低，恢復期也較短。

鍾雲霓醫師指出，傳統手術會覺得每一塊痔瘡都是一塊肉，因此手術過程中會將痔瘡整個拿起來，在過程中就會有部份的正常組織一起被切除，因此較可能產生肛門失禁、狹窄的後遺症，也使得傷口很大，恢復期又很長。

鍾雲霓醫師接著說，微創手術是把痔瘡當成一坨纏繞的血管球，只需要透過極小的傷口將裡面的血管抽出來，並盡量保留旁邊的黏膜，精準地避開重要組織，不傷到肛門的括約肌，就可以避開肛門失禁、狹窄的傷害，並減少術後併發症，也因為傷口較小，使得恢復期相對變短。

鍾雲霓醫師進一步說明雷射消融的概念，雷射消融術的做法是在每一個痔瘡血管的止血分支當中，把平常用的電燒光點換成雷射極為細小的針尖，因此裡面的止血點又縮得更小，恢復期與疼痛度等各項表現自然就更加極致。

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