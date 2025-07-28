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健康網》宵夜來點開心果 美研究：腸道菌種蓋健康

2025/07/28 21:10

美國研究發現，選擇開心果當宵夜，可能會改變腸道微生物組的結構，長遠來看有望減緩第二型糖尿病的進展，或降低全身性發炎；示意圖。（圖取自freepik）

美國研究發現，選擇開心果當宵夜，可能會改變腸道微生物組的結構，長遠來看有望減緩第二型糖尿病的進展，或降低全身性發炎；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據台灣國家衛生研究院的資料，全台灣目前約有500多萬人處於糖尿病前期的階段，而美國約有1/3人口患有前期糖尿病，而其中多數人最終會發展為第2型糖尿病，目前針對改善糖尿病症狀的食療還有限，但美國賓州州立大學最新研究發現，選擇開心果當宵夜，可能會改變腸道微生物組的結構，長遠來看有望減緩第2型糖尿病的進展，或降低全身性發炎，發表於《Current Developments in Nutrition》。

研究指出，將傳統以碳水化合物為主的睡前點心替換為開心果，可能會改變腸道微生物組的結構。研究團隊過去也曾發現，開心果對血糖的影響與攝取15-30克碳水化合物相似。主導研究的賓州州立大學營養科學副教授克莉絲蒂娜·彼得森（音譯，Kristina Petersen）認為，儘管潛在治療意義尚不明確，但對於那些正在努力改善代謝健康的人來說，它可能具有重要意義。

研究第一作者、路易斯安那州立大學的博士後研究員泰倫斯·萊利（音譯，Terrence Riley）表示，對前期糖尿病患者來說，一般建議在晚上食用15-30克的碳水化合物作為點心，來幫助調節夜間及清晨的血糖，例如1-2片的全麥麵包。

而研究團隊觀察到，受試者每晚食用約56公克的開心果、連續12週後，其糞便中的腸道菌群組成與食用傳統碳水化合物點心者顯著不同，有些菌種被認為是對健康有益的，例如丁酸，是結腸細胞的主要能量來源，有助於維持腸道屏障功能並支持抗發炎機制。

彼得森進一步指出，食用開心果的受試者，其體內某些與代謝不良有關的菌群也出現減少。像Blautia hydrogenotrophica（一種會產生對腎與心臟不利代謝產物的腸道菌），在開心果飲食後其數量減少；Eubacterium flavonifractor（能分解開心果等食物中抗氧化成分的細菌）其數量也明顯降低。不過研究團隊也表示，仍需更多研究釐清這些菌相變化是否能真正延緩糖尿病發展。

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