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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「螺旋藻」護眼、排毒、改善疲勞 營養師列6益處

2025/07/25 17:56

營養師表示，螺旋藻有助於改善疲勞與缺鐵狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，螺旋藻有助於改善疲勞與缺鐵狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家可能聽過「藻類超級食物」，其中最常被提到的就是螺旋藻。營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享螺旋藻6大營養好處：補充植物性優質蛋白、幫助抗氧化與排毒、改善疲勞與缺鐵狀況、維持能量與穩定神經系統、保護眼睛與皮膚健康及增強防禦力。

王證瑋指出，對於身處於忙碌生活節奏的現代人來說，「少量且高營養」的食物越來越重要，螺旋藻便有此特色。無論是素食者上班族銀髮族，都能從中獲得實用的營養補給。這種藍綠色的藻類雖然外表不起眼，卻含有驚人的營養密度，不少人甚至稱它為地表最接近「完全營養」的天然來源。

6大營養成分與身體好處

●補充植物性優質蛋白：螺旋藻含有約60-70%的蛋白質，且為完整蛋白質，含有所有必需胺基酸，對於素食者、老年人、運動後修復非常有幫助。

●幫助抗氧化與排毒：藻藍蛋白具有強抗氧化能力，能減少自由基對細胞的損傷，有助於促進腸道蠕動、代謝廢物，支持肝臟解毒。

●改善疲勞與缺鐵狀況：每10克螺旋藻中可提供約2毫克的鐵，吸收率高於一般植物性鐵，對於經常疲憊、月經量多的女性，是補鐵好幫手。

●維持能量與穩定神經系統：富含B1、B2、B6，有助於轉換能量、維持情緒穩定。

●增強防禦力：多醣體成分可活化免疫細胞，幫助提升身體防護力。

●保護眼睛與皮膚健康：可轉換為維生素A，預防乾眼與視力退化。

營養師指出，螺旋藻可轉換為維生素A，預防乾眼與視力退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，螺旋藻可轉換為維生素A，預防乾眼與視力退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

王證瑋說，螺旋藻本身味道特殊，若不習慣可選擇錠狀或膠囊型產品，而攝取量則建議每日1-3公克，可依產品指示調整；另外，有甲狀腺問題、痛風或孕期婦女，建議諮詢醫師後再食用，以及有對海鮮或藻類過敏者，應避免食用。

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