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健康 > 杏林動態

北醫楓杏醫學服務隊 為澎湖居民展開義診服務

2025/07/25 13:21

楓杏醫療服務隊展開義診服務，並進入家庭為長者服務。（楓杏醫療服務隊提供）

楓杏醫療服務隊展開義診服務，並進入家庭為長者服務。（楓杏醫療服務隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（2025）年第15年抵澎的台北醫學大學楓杏澎湖醫療服務隊，繼7月21日至23日完成醫學知識夏令營計畫後，今（25）日起展開第1波義診。義診地點涵蓋：湖西鄉成功、紅羅、隘門、鼎灣、南寮、菓葉、林投、西嶼鄉外垵、內垵、竹灣、赤馬、白沙鄉鳥嶼、講美、及後寮。北醫同學表示，期待澎湖居民們走出家門，一起來義診站一邊聊天一邊進行身體檢查。

澎湖縣長陳光復表示，很開心能看到許多當地機構投入公益行業，從學生捲動在地企業與各界愛心單位，將愛與溫暖散佈在澎湖。也感謝醫護人員及學生們的熱心，提供不同科別之治療及衛教，加強居民正確的健康觀念。

台北醫學大學為感謝陳光復協助醫療服務隊辦理巡迴診療，特由大隊長黃鈵棋代表致贈紀念酒，縣長則回贈感謝狀。澎湖縣衛生局長陳淑娟、湖西鄉鄉公所秘書盧富生、紅羅社區發展協會理事長林忠雄、西溪國小校長歐德孝、財團法人永瑞慈善基金會及獅子會國際獅子會300E-2區的獅兄獅姐們也蒞臨觀禮。

今日起，86位隊員及90位專業醫護人員，在經過學期間及暑期密集的行前訓練，隊員們加強專業知識與不停練習，服務澎湖鄉親，在貴賓及長官的見證下進行授服儀式，套上橘隊服及名牌，象徵擔任服務員的榮耀與使命。也期待第一波醫學巡迴義診圓滿成功。

北醫楓杏醫療服務隊，連續15年抵澎服務。（楓杏醫療服務隊提供）

北醫楓杏醫療服務隊，連續15年抵澎服務。（楓杏醫療服務隊提供）

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