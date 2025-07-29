出生4天男嬰命喪腸病毒 疾管署估疫情延長至8月底

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新增2例新生兒腸病毒重症。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（29日）公布新增2例新生兒腸病毒重症，都是出生4天男嬰，其中1人死亡，疾管署副署長羅一鈞表示，新生兒腸病毒疫情原本看起來有趨緩跡象，如今卻再增2例且1例死亡，加上伊科病毒11型仍是主流病毒，疫情可能從之前預估到7月底，再延長至8月底。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上週腸病毒門急診共6489人次，與前一週相當。近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以伊科病毒11型為多，新增2例重症均為感染伊科病毒11型。

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新增的2例腸病毒重症均為出生4天男嬰，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中1例中部個案死亡，其母於生產前一週出現發燒、呼吸喘等症狀，男嬰7月中旬早產出生有呼吸窘迫情形，轉入新生兒加護病房，出現呼吸急促、活動力下降，以及肝指數升高、血小板低下、發炎指數上升，接受插管治療，生命徵象仍不穩定，隔天過世。

另1例重症則是南部個案，7月上旬出生，出現發燒、頻繁呼吸中止，以及肝指數上升、血小板低下、血氧下降等情形，轉入加護病房，生命徵象逐漸穩定，住院2週已康復出院。其母生產前後無症狀，但疫調發現，男嬰手足、父親在他出生前有發燒、咳嗽症狀，院所謹慎起見而檢驗確診。

羅一鈞說明，距離上次新增新生兒腸病毒重症已隔半個月，原本看起來有趨緩跡象，但現在新增2例且1例死亡，加上伊科病毒11型仍是社區監測的主流病毒，新生兒腸病毒疫情將從之前預估到7月底，再延長到8月底。

羅一鈞也指出，衛生局今年共辦理486家托嬰中心和55家產後護理之家感管查核，已完成查核473家托嬰中心和51家產後護理之家，全數合格。全國1770家托嬰中心和251家產後護理之家也已於7月15日前完成腸病毒防疫自我查檢，並由衛生局完成查驗結果稽核。

根據疾管署統計，今年累計11例腸病毒重症，其中7例死亡，為近6年同期最高。新生兒腸病毒重症8例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡個案。

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