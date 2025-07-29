遭蛇咬高峰8月將報到！ 每年近千人靠抗蛇毒血清救命

疾管署副署長羅一鈞表示，每年8月抗蛇毒血清的用量最大。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署分析健保資料庫2017至2021年抗蛇毒血清使用資料發現，每年平均979人因毒蛇咬傷使用血清救治，主要使用者為45歲以上男性，以8月用量最大，平均112人使用，尤其抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清占82.9％為大宗，其次是抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清11.3％，提醒民眾注意防護措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，為了解台灣4種抗蛇毒血清的使用種類、數量及病患就醫情形等資訊，近期分析2017至2021年健保資料，發現每年約979人因蛇咬傷使用抗蛇毒血清，以使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清811人最多，其次為抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清110人。

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羅一鈞指出，主要抗蛇毒血清使用者為45歲以上男性，被咬傷高峰期落在5至10月，其中8月用量最高，平均112人使用，約占全年使用人數的11.4%，其次為10月的11.1%、11月10.5%。

若進一步分析使用區域，羅一鈞說明，南部、東部主要使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，中部以抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清為主；每十萬人口使用率則是東部最高。不過，因抗蛇毒血清的種類完整與充足的供給，使台灣因毒蛇咬傷的死亡率降至0.18%，且無因血清過敏反應導致死亡，顯示血清穩定有效。

羅一鈞指出，目前國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署亦儲備4種血清共6千劑，可穩定供應至少一年半以上。他提醒如不慎被蛇咬傷，牢記「五要五不」原則，「五要」包含視為毒蛇咬傷處理、記住毒蛇外觀特徵、脫掉飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散、保持冷靜並儘速就醫；「五不」則是不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。

疾管署說明台灣常見毒蛇。（疾管署提供）

疾管署說明不慎遭毒蛇咬傷的處理措施。（疾管署提供）

疾管署說明血清使用量。（疾管署提供）

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