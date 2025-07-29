健康網》糖正悄悄偷走孩子身高 醫揭3招破解致命陷阱

醫師梁盛賓指出，躲在飲料、餅乾、零食，甚至連番茄醬裡的糖，會「關閉」孩子的長高機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我每天給孩子吃好多魚、肉、雞蛋和牛奶，但是為什麼他還是比別的小朋友矮？」這是很多爸媽心裡的疑問。關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓指出，光是「加」營養還不夠，父母親還要懂得「減」有害的東西，特別是那個偷偷躲在食物裡的糖，它躲在飲料、零食，甚至連番茄醬裡，會影響孩子體內的生長激素。

糖是孩子長高的身高小偷。梁盛賓在臉書「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」與網站指出，當孩子喝下一杯珍奶或吃了甜甜圈後，血糖會像坐雲霄飛車一樣瞬間飆高！這時候，身體會趕緊分泌胰島素維持秩序。研究發現，攝取糖份後，胰島素會大量分泌，同時壓制生長激素的分泌，這種壓制可能持續2-3小時。想像一下，孩子早上喝一杯含糖飲料，下午又來一杯，這意味著，身體一而再、再而三地「關閉」長高機會。

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梁盛賓接著說，對孩子可怕的影響是，一杯全糖珍奶（約75克糖）能讓生長激素「熄火」3個小時！每次喝手搖飲，都可能浪費寶貴的長高機會。

梁盛賓分析生活中容易躲藏的隱形糖：

●早餐陷阱

甜穀物早餐片，巧克力醬，果醬塗麵包，調味牛奶，他認為有92%的學校早餐超過每日糖量建議。

●「健康」假象

100%果汁（含大量果糖），運動飲料，調味優格，他表示市售果汁每100ml含糖高達10.7克。

●隱藏高手

番茄醬、沙拉醬等調味料，餅乾、蛋糕，以及手搖飲料，他表示2湯匙番茄醬＝8-12克糖＝3茶匙糖。

梁盛賓提供給父母親的防糖作戰計畫：

1.聰明替換法

●早餐：無糖燕麥＋新鮮水果

●飲料：白開水、牛奶

●點心：堅果、水煮蛋、原味優格

2.糖量控制指南

●2歲以下完全不碰添加糖

●2-18歲：每天不超過25克（約6茶匙）

3.守護睡前黃金時段（22:00～02:00）

睡前吃甜食會干擾生長激素運作！若孩子餓了，可以提供：牛奶＋全麥麵包、優格＋堅果、豆漿＋少量起司。

梁盛賓提醒，爸媽要以身作則，不用糖果當獎勵。最危險的2個時間點，下午點心時間空腹吃糖影響最大：睡前時間會破壞整晚生長激素分泌。

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