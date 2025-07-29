自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖正悄悄偷走孩子身高 醫揭3招破解致命陷阱

2025/07/29 16:52

醫師梁盛賓指出，躲在飲料、餅乾、零食，甚至連番茄醬裡的糖，會「關閉」孩子的長高機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師梁盛賓指出，躲在飲料、餅乾、零食，甚至連番茄醬裡的糖，會「關閉」孩子的長高機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我每天給孩子吃好多魚、肉、雞蛋和牛奶，但是為什麼他還是比別的小朋友矮？」這是很多爸媽心裡的疑問。關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓指出，光是「加」營養還不夠，父母親還要懂得「減」有害的東西，特別是那個偷偷躲在食物裡的糖，它躲在飲料、零食，甚至連番茄醬裡，會影響孩子體內的生長激素。

糖是孩子長高的身高小偷。梁盛賓在臉書「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」與網站指出，當孩子喝下一杯珍奶或吃了甜甜圈後，血糖會像坐雲霄飛車一樣瞬間飆高！這時候，身體會趕緊分泌胰島素維持秩序。研究發現，攝取糖份後，胰島素會大量分泌，同時壓制生長激素的分泌，這種壓制可能持續2-3小時。想像一下，孩子早上喝一杯含糖飲料，下午又來一杯，這意味著，身體一而再、再而三地「關閉」長高機會。

梁盛賓接著說，對孩子可怕的影響是，一杯全糖珍奶（約75克糖）能讓生長激素「熄火」3個小時！每次喝手搖飲，都可能浪費寶貴的長高機會。

梁盛賓分析生活中容易躲藏的隱形糖：

●早餐陷阱

甜穀物早餐片，巧克力醬，果醬塗麵包，調味牛奶，他認為有92%的學校早餐超過每日糖量建議。

●「健康」假象

100%果汁（含大量果糖），運動飲料，調味優格，他表示市售果汁每100ml含糖高達10.7克。

●隱藏高手

番茄醬、沙拉醬等調味料，餅乾、蛋糕，以及手搖飲料，他表示2湯匙番茄醬＝8-12克糖＝3茶匙糖。

梁盛賓提供給父母親的防糖作戰計畫：

1.聰明替換法

●早餐：無糖燕麥＋新鮮水果

●飲料：白開水、牛奶

●點心：堅果、水煮蛋、原味優格

2.糖量控制指南

●2歲以下完全不碰添加糖

●2-18歲：每天不超過25克（約6茶匙）

3.守護睡前黃金時段（22:00～02:00）

睡前吃甜食會干擾生長激素運作！若孩子餓了，可以提供：牛奶＋全麥麵包、優格＋堅果、豆漿＋少量起司。

梁盛賓提醒，爸媽要以身作則，不用糖果當獎勵。最危險的2個時間點，下午點心時間空腹吃糖影響最大：睡前時間會破壞整晚生長激素分泌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中