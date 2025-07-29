台中市出現今年首例腸病毒重症死亡 早產8個月大男嬰

預防腸病毒，應勤洗手。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市出現今（2025）年首例腸病毒重症死亡個案，為7月中旬出生的后里8個月早產男嬰，出生即因呼吸窘迫，收治新生兒加護病房治療，5天後仍因呼吸急促、血小板低下等症狀不治；經檢驗確認感染伊科病毒11型併發重症，該名男嬰也是台中市第二例腸病毒重症個案，第一例為清水4歲女童，也是感染伊科病毒11型，6月康復出院仍在復健中。

衛生局指出，這名腸病重症死亡病例為32週早產男嬰，出生後出現呼吸窘迫，第5天出現呼吸喘與活動力下降等症狀病逝，經醫院通報，疾病管制署昨日研判確診確診感染伊科病毒11型。

請繼續往下閱讀...

疫調發現男嬰媽媽生產前曾輕微發燒，但成人感染腸病毒症狀不明顯，衛生局呼籲準媽媽應提高警覺，如有發燒、腹瀉等症狀應儘速就醫，生產前14天內若曾出現不適，務必主動告知產房醫護人員，並在日常生活中落實手部衛生與環境清潔消毒，降低病毒傳播風險、守護新生兒健康。

暑假期間，腸病毒仍在流行，中市腸病毒門診就診人次分別為608人次、682人次及670人次，較去（113）年同期3233人次、3140人次及2519人次為低；急診就診人次分別為20人次、24人次及26人次，也較去年同期79人次、70人次94人次為低，但仍不可輕忽。

衛生局長曾梓展表示，前社區常見腸病毒型別以伊科病毒11型為主，該型病毒特別容易導致新生兒出現重症，也會對幼童造成在健康威脅，台中市近期已出現1名新生兒及4歲幼兒腸病毒重症，提醒多加注意。

曾梓展提醒，腸病毒感染初期常見症狀包括喉嚨痛、發燒、嘔吐、腹瀉及疲倦無力等，嬰幼兒可能僅表現為活力下降、喝奶變少，須特別留意，若病情未及時治療，恐發展為心肌炎、腦炎或多重器官衰竭等重症，甚至危及生命。

衛生局再次提醒家長與照護者，若發現5歲以下幼兒出現腸病毒重症前兆，如嗜睡、意識不清、抽搐、手腳無力、呼吸急促或持續嘔吐等，應立即送往台中市13家腸病毒責任醫院診治，掌握黃金治療時間，降低重症風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法