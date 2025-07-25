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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冷泡茶3好處勝熱茶 營養師：還能降低癌症風險

2025/07/25 18:42

營養師指出，冷泡的萃取率較低，咖啡因含量相對減少；此外，相較熱飲易傷食道、增加口腔癌與喉癌風險，冷泡茶溫度低、溫和不刺激，是更健康的選擇。（圖取自photoAc）

營養師指出，冷泡的萃取率較低，咖啡因含量相對減少；此外，相較熱飲易傷食道、增加口腔癌與喉癌風險，冷泡茶溫度低、溫和不刺激，是更健康的選擇。（圖取自photoAc）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日消暑來杯冷泡茶清爽又解渴，更具有比熱茶更溫和的特性。好食課營養師林世航於臉書專頁網頁發文解釋，由於冷泡的萃取率較低，咖啡因含量相對減少；此外，相較熱飲易傷食道、增加口腔癌與喉癌風險，冷泡茶溫度低、溫和不刺激，是更健康的選擇。雖然冷泡方式的營養萃取效率不如熱泡，但若先以熱水沖泡再冷藏，不僅能保留茶香與營養，也能更快速獲得一壺沁涼好喝的冷茶。

冷泡茶比例如何抓

如果是以好喝為主，茶葉與水的比例約為1：100，也就是一個1公升的水瓶加入10克的茶葉，若想要濃一點則將比例提高至1：50，後續將茶葉與水冰入冷藏隔夜一晚即可飲用。

以營養來說 茶葉比例需要更高

由於冷萃對營養素萃取效果不佳，需要用更高量的茶葉才能萃出多一些的兒茶素、多酚，研究顯示將茶：水為1：50的比例提高至1：10，也就是1公升的水就要用到100克的茶葉，能比原本沖泡比例提升48%的兒茶素含量，含量已經不輸熱泡茶。只是這種浸泡方式非常耗茶葉，很少人會這樣做，所以可以先用熱泡法泡茶，再冰入冰箱冷卻，就可以喝到好喝又營養的冷茶。

冷泡茶咖啡因含量較少 不容易不舒服

許多人因為咖啡因而不敢喝茶和咖啡，冷泡茶就是一個好方法！由於冷泡茶的萃取率較低，研究顯示，冷泡茶的咖啡因比熱泡茶少了20%，而且該篇研究是將茶葉浸泡了24小時，若只是浸泡隔夜，含量會更少！如果對咖啡因敏感，但又想要喝茶的人，可以選擇冷泡方式，且不要浸泡太久就能減少攝取到咖啡因。

營養師指出，如果對咖啡因敏感，但又想要喝茶的人，可以選擇冷泡方式，且不要浸泡太久就能減少攝取到咖啡因。（圖取自photoAc）

營養師指出，如果對咖啡因敏感，但又想要喝茶的人，可以選擇冷泡方式，且不要浸泡太久就能減少攝取到咖啡因。（圖取自photoAc）

冷泡茶營養較低 兒茶素含量比熱茶少

茶的沖泡方式非常有學問，像是茶道專家推薦茶與水要以1:50的比例沖泡，茶溫則根據不同的茶種而有些不一樣，如：綠茶為70至80度，烏龍茶需要90至95度。

溫度高比較容易萃取出營養

2008年國立中興大學的研究，將綠茶以茶：水為1：50的泡法，分別以攝氏90度的水溫浸泡20分鐘或攝氏4度的水溫浸泡24小時，檢測其萃取物含量，結果發現：熱泡茶可萃取的物質約是冷泡茶的2倍；熱泡茶的兒茶素總量比冷泡茶多了20%，抗氧化力也更好

冷泡茶比較不會增加口腔癌 喉癌風險

由於熱飲會造成黏膜的受損，所以學者推測華人與日本人喜好熱食與熱飲，為口腔癌、喉癌發生率高於歐美的主因之一。2011年發表於亞太癌症預防期刊的研究指出，常喝熱飲族群的食道癌風險勝算比增加了4倍，習慣喝非常熱的飲品的人，更達到了9倍。冷泡茶溫度低，就可以避免熱茶帶來的溫度傷害！

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