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健康網》年輕糖友當心「糖心腎症候群」 跨科整合治療是關鍵

2025/06/28 16:00

楊斯涵提醒，過多的體脂肪，特別是腹部脂肪，會增加胰島素阻抗性，進一步導致血糖升高並促使第二型糖尿病發生；圖為示意圖。（圖擷取自freepik）

楊斯涵提醒，過多的體脂肪，特別是腹部脂肪，會增加胰島素阻抗性，進一步導致血糖升高並促使第二型糖尿病發生；圖為示意圖。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，第二型糖尿病患者有逐漸年輕化的趨勢，尤其有家族病史者更是高風險族群。營養師楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享案例，提醒民眾正視糖尿病的潛在危機，並關注新興醫學概念「糖心腎症候群」（CKM Syndrome）的重要性。

楊斯涵表示，第二型糖尿病具有高度的家族遺傳傾向。根據研究，若父母其中一人罹患糖尿病，子女罹病風險約為30%至40%；若雙親皆為糖尿病患者，子女罹患第二型糖尿病的風險更可能高達60%至70%。

她提到曾在診所遇到一名母親，其先生、公公、小姑及兩位兒子皆患有糖尿病，令人憂心的是，兩名兒子僅分別為25歲及19歲，卻因求學與工作繁忙，對糖尿病缺乏足夠認知，也忽略相關併發症的風險。該名母親在訪談中坦言，最讓她擔心的就是孩子們因年輕而掉以輕心，無法及時管理健康。

楊斯涵進一步指出，糖尿病與心血管疾病、腎臟疾病及代謝症候群之間關係密切，構成了近年備受關注的「糖心腎症候群」（Cardiovascular - Kidney - Metabolic Syndrome, CKM syndrome）。她提醒，過多的體脂肪，特別是腹部脂肪，會增加胰島素阻抗性，進一步導致血糖升高並促使第二型糖尿病發生，最終更可能影響心臟與腎臟功能，形成長期且不可逆的健康危機。

楊斯涵強調，CKM症候群的治療應採取「跨科別整合」方式進行，多面向介入控管；圖為示意圖。（圖擷取自freepik）

楊斯涵強調，CKM症候群的治療應採取「跨科別整合」方式進行，多面向介入控管；圖為示意圖。（圖擷取自freepik）

儘管糖心腎症候群在初期可能尚未明顯出現臨床症狀，但實際上心臟與腎臟早已處於「過勞加班」的狀態。若未及早介入處理，恐將引發更嚴重的心腎疾病。

為此，楊斯涵強調，CKM症候群的治療應採取「跨科別整合」方式進行，包括飲食調整、規律運動、藥物治療及體重控制等多面向介入，才能有效延緩疾病進程，守護整體健康。

她呼籲社會各界與家庭成員提高對糖尿病及其併發症的病識感，尤其是年輕族群，應提早培養正確的健康觀念與生活習慣，別讓糖尿病成為生命中難以挽回的負擔。

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