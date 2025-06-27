解決偏鄉無專科門診 雲縣開辦眼科、皮膚科遠距會診

改善偏鄉專科門診不足，雲林縣府開辦眼科、皮膚科遠距會診服務，會診前由衛生所員先檢查眼睛。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林醫療資源不足又不均，全縣20鄉鎮市中有13鄉是健保署公告西醫醫療資源不足地區，幾乎都沒有專科門診，有鑑於此，縣府與轄內6家急救責任醫院及縣外醫學中心合作，辦理眼科、皮膚科遠距會診，現有7鄉開辦鄉親反應佳，今年底新增大埤、元長。

衛生局長曾春美指出，健保署公告西醫資源不足13鄉，有口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內、大埤、元長、莿桐、二崙、東勢及褒忠，尤其專科門診都集中在人口稠密都會區，評估民眾需求，在口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內等7個衛生所開辦眼科、皮膚科遠距會診。

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曾春美表示，縣府在每個衛生所斥資上百萬元，購置眼底鏡、裂隙燈、皮膚鏡及遠距會診平台系統、糖尿病視網膜病變AI輔助判讀系統等設備，在醫師遠端會診前，先由衛生所人員先做好各項檢查，醫師再透過視訊問診、檢查結果診斷及開處方，每次遠距會診時衛生所現場要有一位基層醫師與專科醫師協同。

衛生局指出，眼科遠距會診參與有台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院6家醫院；皮膚科有台中榮總、彰基、台大雲林分院及雲林長庚等 4家醫院。

曾春美說，眼科、皮膚科遠距會診去年7月在7個衛生所試辦，半年有79人次看診，今年1至6月則有115人次，知道及使用人數越來越多，縣府辦理追加預算今年底新增大埤、元長加入遠距專科會診，後續再增加莿桐、二崙、東勢及褒忠。衛生局強調，遠距眼科、皮膚科遠距會診門診時間可向開辦的衛生所查詢。

改善偏鄉專科門診不足，雲林縣府開辦眼科、皮膚科遠距會診服務。（記者黃淑莉攝）

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