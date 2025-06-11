降低毒癮再犯率 雲林監獄與台大醫院推動戒癮醫療服務

雲林監獄與台大醫院雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務」，盼降低藥癮犯再犯。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林監獄總收容逾1000名收容人，有近半為藥癮者，為降低收容人再犯率，獄方與台大醫院雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計劃」，由精神醫療團隊專業提供戒癮醫療服務，為收容人帶來實質幫助。

雲林監獄典獄長蘇維闊指出，目前監所內共有1102名收容人，其中有45％為藥癮者，而多數走出的收容人無奈於家人不認同、求職困難等社會因素而再犯，為降低雲監收容人再犯比例，與台大醫院雲林分院合作，首次推動「藥癮治療服務暨品質提升計畫」，為受毒癮所困的收容人提供專業的戒癮醫療服務。

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獄方今舉辦計劃啟動儀式，矯正署副署長林憲銘、台大醫院雲林分院副院長洪健清、雲林地檢署檢察長黃智勇、雲林地方法院長卓進仕、更生保護會雲林分會主委涂金助及雲監典獄長等人出席。

台大雲林分院精神醫學部主任黃偉烈表示，由醫療團隊主動走入雲林監獄，由雲林監獄先篩選推薦2年內出監者，由獄內健保醫療門診的精神科醫師進行評估，先判斷個案為物質使用障礙症嚴重度達中、重度，且能配合治療者，讓個案能夠完成團體衛教、團體心理等治療後，再安排1次複診。

蘇維闊強調，在收容人出監前2個月，精神科醫師複診，甚至護理師也會提供出監所前的諮詢、輔導及轉介服務，待出監後將由計畫的個案管理員負責，追蹤輔導6個月，每月至少電話追蹤1次，再視評估狀況增加頻率。未來將視需求再行調整，期待首度的跨界合作模式，不僅可提高戒癮治療效率，讓戒癮者有更好管道可走。

林憲銘表示，長期以來，毒品收容人多半會遇到身心健康、家庭功能失衡等問題，此計畫是由衛福部與矯正署共同推動，近年來全台超過13間監所執行此項計畫，也盼更多能夠更多收容單位能加入計畫行列，為毒品防制及社會安全網付出努力。

雲林監獄與台大醫院雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務」，為收容人帶來實質的幫助。（記者李文德攝）

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