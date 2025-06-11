健康網》孩子長期用3C、高鹽飲食 小心高血壓悄悄上身

飲食重鹹、高熱量，以及缺乏運動等因素，使得高血壓不再是成人的專利；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現今人手一機的時代，醫師提醒，許多孩子長時間使用3C產品，戶外活動的時間大幅減少，加上高熱量、重口味的飲食習慣，使得高血壓不再是大人的專利。根據美國心臟協會與小兒科學會的統計，兒童與青少年的高血壓盛行率約為3- 4%，而在肥胖兒童中甚至高達25%， 令人擔憂的是，大多數患有高血壓的孩子並沒有明顯症狀，因此常常被忽略，錯失了早期介入與治療的黃金時機。

國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師陳勇全指出，與成人不同，兒童高血壓的定義並非以固定數字判定，而是根據性別、年齡與身高百分位來評估。根據美國兒科學會2017年的指南，如果1歲至未滿13歲的孩子血壓值在3次不同的就診中，由醫療專業人員測量，都超過第95百分位，可診斷為高血壓。對於滿13歲以上的青少年，指南採用了與成人相同的標準，即血壓達到或超過130/80毫米汞柱即定義為高血壓。

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兒童及青少年高血壓的定義及分期

兒童及青少年高血壓的定義及分期。（陳勇全提供）

兒童與青少年血壓篩檢警示值（需進一步評估）

兒童與青少年血壓篩檢警示值（需進一步評估）。（陳勇全提供）

陳勇全指出，高血壓的成因可以是無特定病因造成的原發性高血壓，或由於本身有著其它疾病所導致的繼發性高血壓。

小於6歲童可能有心、腎疾病 青少年多與肥胖相關

年紀較小的孩童中（特別是小於6歲），繼發性高血壓就比較常見，可能的疾病有腎臟疾病、心臟結構異常（例如主動脈弓窄縮）、內分泌異常等；而到了青少年階段，原發性高血壓的比例則逐漸上升，並且與以下因素息息相關：體重過重或肥胖、家族病史、缺乏運動、高鹽或高熱量飲食、睡眠呼吸中止症及睡眠障礙等。

兒童高血壓多無症狀 3歲以上應量血壓

陳勇全指出，大多數兒童高血壓是無症狀的，但少數可能出現頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中、心悸或胸痛、視力模糊、嚴重者甚至可能出現意識問題等。

由於症狀不明顯，定期測量血壓成為早期發現的關鍵。美國兒科醫學會建議3歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，若有肥胖、服用已知會升高血壓的藥物、腎臟病、曾有主動脈弓阻塞或縮窄病史，或糖尿病，應在每次就醫時檢查血壓。

美國兒科醫學會建議3歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，若有肥胖等疾病者，應在每次就醫時檢查血壓；示意圖。（圖擷取自photoAC）

治療兒童高血壓 得舒飲食+運動不可少

治療兒童高血壓的首要原則是改善生活習慣，其中包括DASH （Dietary Approaches to Stop Hypertension，得舒飲食）飲食建議，是一種專為降低血壓而設計的飲食模式。多吃蔬菜、水果、全穀類食物、低脂乳製品、堅果、種子、豆類和瘦肉，並減少攝取鹽分、糖分和紅肉。這種飲食不僅能幫助控制血壓，還有助於改善整體健康。此外也要控制體重。

維持身體活動也很重要，每週至少3 -5天進行中等程度以上的身體活動（每次30 -60分鐘）。並建立良好的睡眠與作息。

若生活調整無效，或血壓過高、有器官損傷風險，則需要考慮藥物治療，並由小兒心臟科或腎臟科醫師追蹤管理。

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