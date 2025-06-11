自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》孩子長期用3C、高鹽飲食 小心高血壓悄悄上身

2025/06/11 20:05

飲食重鹹、高熱量，以及缺乏運動等因素，使得高血壓不再是成人的專利；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

飲食重鹹、高熱量，以及缺乏運動等因素，使得高血壓不再是成人的專利；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現今人手一機的時代，醫師提醒，許多孩子長時間使用3C產品，戶外活動的時間大幅減少，加上高熱量、重口味的飲食習慣，使得高血壓不再是大人的專利。根據美國心臟協會與小兒科學會的統計，兒童與青少年的高血壓盛行率約為3- 4%，而在肥胖兒童中甚至高達25%， 令人擔憂的是，大多數患有高血壓的孩子並沒有明顯症狀，因此常常被忽略，錯失了早期介入與治療的黃金時機。

國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師陳勇全指出，與成人不同，兒童高血壓的定義並非以固定數字判定，而是根據性別、年齡與身高百分位來評估。根據美國兒科學會2017年的指南，如果1歲至未滿13歲的孩子血壓值在3次不同的就診中，由醫療專業人員測量，都超過第95百分位，可診斷為高血壓。對於滿13歲以上的青少年，指南採用了與成人相同的標準，即血壓達到或超過130/80毫米汞柱即定義為高血壓。

兒童及青少年高血壓的定義及分期

兒童及青少年高血壓的定義及分期。（陳勇全提供）

兒童及青少年高血壓的定義及分期。（陳勇全提供）

兒童與青少年血壓篩檢警示值（需進一步評估）

兒童與青少年血壓篩檢警示值（需進一步評估）。（陳勇全提供）

兒童與青少年血壓篩檢警示值（需進一步評估）。（陳勇全提供）

陳勇全指出，高血壓的成因可以是無特定病因造成的原發性高血壓，或由於本身有著其它疾病所導致的繼發性高血壓。

小於6歲童可能有心、腎疾病 青少年多與肥胖相關

年紀較小的孩童中（特別是小於6歲），繼發性高血壓就比較常見，可能的疾病有腎臟疾病、心臟結構異常（例如主動脈弓窄縮）、內分泌異常等；而到了青少年階段，原發性高血壓的比例則逐漸上升，並且與以下因素息息相關：體重過重或肥胖、家族病史、缺乏運動、高鹽或高熱量飲食、睡眠呼吸中止症及睡眠障礙等。

兒童高血壓多無症狀 3歲以上應量血壓

陳勇全指出，大多數兒童高血壓是無症狀的，但少數可能出現頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中、心悸或胸痛、視力模糊、嚴重者甚至可能出現意識問題等。

由於症狀不明顯，定期測量血壓成為早期發現的關鍵。美國兒科醫學會建議3歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，若有肥胖、服用已知會升高血壓的藥物、腎臟病、曾有主動脈弓阻塞或縮窄病史，或糖尿病，應在每次就醫時檢查血壓。

美國兒科醫學會建議3歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，若有肥胖等疾病者，應在每次就醫時檢查血壓；示意圖。（圖擷取自photoAC）

美國兒科醫學會建議3歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，若有肥胖等疾病者，應在每次就醫時檢查血壓；示意圖。（圖擷取自photoAC）

治療兒童高血壓 得舒飲食+運動不可少

治療兒童高血壓的首要原則是改善生活習慣，其中包括DASH （Dietary Approaches to Stop Hypertension，得舒飲食）飲食建議，是一種專為降低血壓而設計的飲食模式。多吃蔬菜、水果、全穀類食物、低脂乳製品、堅果、種子、豆類和瘦肉，並減少攝取鹽分、糖分和紅肉。這種飲食不僅能幫助控制血壓，還有助於改善整體健康。此外也要控制體重。

維持身體活動也很重要，每週至少3 -5天進行中等程度以上的身體活動（每次30 -60分鐘）。並建立良好的睡眠與作息。

若生活調整無效，或血壓過高、有器官損傷風險，則需要考慮藥物治療，並由小兒心臟科或腎臟科醫師追蹤管理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中