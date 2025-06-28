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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》洗腎後還能工作嗎？ 醫解析4大關鍵影響因素

2025/06/28 13:10

林軒任指出，其實並不用把洗腎後的生活，想得過於限縮，洗腎後還是可以維持日常生活，只不過時間到了，就需要在定點進行透析；示意圖非當事人。（資料照）

林軒任指出，其實並不用把洗腎後的生活，想得過於限縮，洗腎後還是可以維持日常生活，只不過時間到了，就需要在定點進行透析；示意圖非當事人。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「洗腎可以工作嗎？」，這是很多處於三明治世代（上有老下有小）的腎友，當被告知要洗腎時，第一句拋出的話。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，其實並不用把洗腎後的生活，想得過於限縮，洗腎後還是可以維持日常生活，只不過時間到了，就需要在定點進行透析。而會影響洗腎後工作能力的因素有：選擇洗腎的方式、個人體力、職業限制、心理調適。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，雖然洗腎可能影響到工作能力，甚至可能降低雇主聘僱的意願，但影響其實並不大。以美國為例，在20歲至79歲這個工作年齡層中，約有30%到50%的洗腎患者仍持續在工作，意即，將近一半原本有工作的人，在洗腎後仍然可以繼續工作。

影響洗腎後工作能力的因素

1. 選擇洗腎的方式。

2. 個人體力。

3. 職業限制。

4. 心理調適。

林軒任提醒，洗腎的目標是讓身體恢復到相對健康的狀態，對於年輕人或有家庭負擔的人來說，持續工作可以減輕經濟壓力。切記，洗腎並非工作的終點，許多人仍然繼續工作，繼續他們的人生。

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