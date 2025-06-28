健康網》夏季慎防隱性脫水 日醫：壓指甲看看

近日台灣常有午後雷陣雨，日本也進入梅雨季，醫師提醒「隱性脫水」恐使你不知不覺中暑。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期日本進入梅雨季節，今年需要更加小心梅雨中暑的狀況。同時醫師也提醒須小心隱性脫水，也就是沒有流汗感覺，體內水分不知不覺間散失，而後變得更容易中暑。醫師提醒自我檢測法以及補水提醒。

日本媒體《關西電視台》報導，埼玉慈恵病院副院長藤永剛說明，近日天氣變化劇烈，經常在暴雨後又是豔陽高照，氣溫升高快速。自律神經系統可能大受影響，調節體溫能力減弱，將出現打冷顫、異常出汗甚至熱潮紅等現象。加上前述的脫水，人體更加容易中暑。

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藤永剛表示，高濕度將使汗水更難蒸發，使得體內熱氣聚集，升高體溫，使得身體要用力出汗，而導致脫水。高濕度也會使自己不容易口渴，減少喝水，進而導致脫水。脫水後，人體體溫調節功能減弱，體溫升高，最後又要排汗來降溫，脫水劇烈，如此反覆後就造成中暑。與大太陽底下的中暑不同，「梅雨中暑」進程緩慢，因此不知不覺就中暑了。

同時下過雨後又變得很熱，溫度與氣壓的差異恐擾亂自律神經系統，調節體溫能力減弱，引起發冷或異常出汗等狀況。加上前述的脫水症狀，所有人都可能經歷梅雨中暑。

藤永剛提醒，須注意隱性脫水，也就是盛夏常見的脫水症狀（例如頭暈與胸悶），在症狀發生前適當飲水格外重要。隱性脫水症狀有：口乾、皮膚乾燥、嘴唇乾裂、尿液顏色變深，排尿頻率與尿量皆減少（一般人每日排尿需5到8次）；站著的時候感覺頭暈且脈搏變快、全身有疲勞感。

如何檢查自己有隱性脫水？藤永剛說明，可以按指甲，輕按壓指甲時會短暫變成白色，若是在3秒後才能恢復粉紅色，就是警訊；另外，輕拉手背皮膚，若過了3秒後才能恢復原狀，就代表可能是隱性脫水。

要如何預防隱性脫水呢？藤永剛說明，須經常補充水分，即使不渴也要喝水。這點在起床後與睡前特別重要。一杯水最好，半杯也可以，總之一定要喝水。

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