健康網》吃番茄、花椰菜治痛風？ 食藥署：勿信偏方

網路流傳「吃番茄和花椰菜可治療痛風」的說法，食藥署提醒民眾切勿輕信偏方；示意圖。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路近期流傳「吃番茄和花椰菜可治療痛風」的說法，引發民眾關注。不過，食品藥物管理署在官方臉書「食用玩家－食藥署」發文澄清，但單靠食用特定蔬菜並無法治療痛風，指出此為錯誤資訊，提醒民眾切勿輕信偏方，以免延誤病情。

食藥署表示，維生素C的確有助於降低血液中的尿酸含量，但必須達到一定劑量才可能產生效果。番茄和花椰菜雖富含維生素C，但並非唯一來源，許多蔬果同樣含有大量維他命C。因此，將這兩種蔬菜特別標榜為「治療痛風」的食物，恐導致民眾誤解。

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食藥署強調，雖然部分食物可能影響尿酸濃度，但單靠食用特定蔬菜並無法治療痛風，如花椰菜；示意圖。（圖取自freepik）

痛風屬於一種發炎性關節炎，主因是體內尿酸過高所導致的結晶沉積，與飲食、代謝及遺傳因素密切相關。食藥署強調，雖然部分食物可能影響尿酸濃度，但單靠食用特定蔬菜並無法治療痛風。真正有效的方式應包括避免高嘌呤食物如帶殼海鮮、紅肉、動物內臟與酒精，並搭配多喝水及規律運動等健康生活習慣。

食藥署再次提醒，「食品不是藥品」，不具治療疾病的功效。如有身體不適，應儘速就醫並遵從專業醫師的診斷與治療建議，切勿迷信偏方或網路謠言。

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