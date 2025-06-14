健康網》大腸癌早期無症狀 國健署推擴大篩檢：2類人免費

國健署提醒，大腸癌早期無明顯症狀易被忽略，呼籲民眾應定期篩檢，若結果異常也別驚慌，大部分息肉發現並切除後可及早阻斷癌症發生及惡化。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為守護國人健康，衛生福利部國民健康署（下稱國健署）於臉書發文分享，114年起擴大大腸癌篩檢對象，45至74歲民眾、40至44歲具家族病史者，滿足以上任一條件者，皆補助每2年1次免費糞便潛血檢查。大腸癌早期無明顯症狀易被忽略，呼籲民眾應定期篩檢，若結果異常也別驚慌，大部分息肉發現並切除後可及早阻斷癌症發生及惡化。

國健署表示，早期大腸癌無明顯症狀容易被忽視，實證顯示，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。當篩檢結果呈現疑似異常時，也別驚慌，配合進一步接受大腸鏡檢查，大部分的息肉在發現當下即可切除，能夠及早阻斷癌症發生或惡化。

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依據國健署資料分析顯示，第0期、第1期大腸癌的5年存活率超過9成，而第4期5年存活率則降至未達2成，顯示篩檢結果疑似異常、及早確診的重要性。

依據國健署資料分析顯示，第0期、第1期大腸癌的5年存活率超過9成，而第4期5年存活率則降至未達2成，顯示篩檢結果疑似異常、及早確診的重要性。（法新社檔案照）

國健署提醒，符合資格之民眾，應多加利用政府補助的糞便潛血檢查，糞便潛血檢查不具侵入性，檢查前也不必限制飲食，僅需攜遵循下列4步驟：

1.領管：持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管並寫下姓名。

2.解便：在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

3.採便：旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。在糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上。

4.送回：將採便管送回醫療院所檢驗。

國健署補充，生活忙碌之餘，別忘了顧腸道的健康，除了建立良好的生活型態之外，也撥空做糞便潛血檢查，國健署與您一同攜手防堵大腸癌的危害。

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