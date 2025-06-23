健康網》心臟病年輕化！ 研究點名高溫加「它」是猝死元凶

研究顯示，心肌梗塞有年輕化的趨勢，尤其炎炎夏日，除了熱浪外，空氣中的臭氧污染也是隱形殺手；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞（AMI）不只冬天好發，炎熱夏季也要注意！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究提醒，心肌梗塞有年輕化的趨勢，尤其炎炎夏日，除了熱浪外，空氣中的臭氧污染也是隱形殺手，因此提醒日常注意空氣與空品預報，並保持水分充足、養成健康生活習慣，隨時留意身體警訊，護健康。

心梗不是長輩專利！黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文指出，根據美國數據顯示，1995至2014年間，35-54歲的年輕族群佔了心梗住院患者的近3成，且該比例持續攀升，尤其女性增速更快，由此可知，年輕人也要開始重視心臟健康。

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高溫加臭氧污染 急性心梗增33％

黃軒引述耶魯大學醫學院在權威期刊《循環》上發表的研究，分析多達27萬多筆急性心肌梗塞病例數據，並將其與發病當天的氣溫及空氣品質數據進行交叉比對發現，當高溫與臭氧污染同時飆升時，引發急性心肌梗塞的風險會暴增高達33%，尤其年輕人最較為顯著，且2者單獨存在就有害，一旦聯手，威力更是加倍。

研究發現，當日臭氧達60ppb且溫度處於95百分位（約攝氏34–36°C）時，心梗風險上升33%；在中度臭氧（≈50ppb）及中等高溫（約28–33°C）下，風險仍增加5%。不過，臭氧與高溫對男女影響略有不同，女性通常需要2種因子都達到較高水平時，心肌梗塞風險才會顯著增加；男性則是即使只有臭氧或高溫其中1項升高，心肌梗塞的風險也可能隨之增加。

醫師建議，每天留意天氣與空品預報。（圖擷取自空氣品質監測網）

面對雙重威脅 4招自我防護

為何高溫、空污會影響心臟？黃軒說明，高溫會讓身體為了散熱而增加心臟負擔，導致心跳加快，並可能引起血栓和血管損傷；臭氧則可能透過引發氧化壓力、發炎反應以及影響自主神經系統，進而損害心肌。這2者在生理上存在協同作用，共同加劇對心臟的傷害，即使是低濃度臭氧暴露，也可能引發不易察覺的亞臨床不良反應，不容小覷。因此分享4招自我防護：

1. 留意天氣與空品預報：特別是高溫和臭氧濃度雙高的日子，盡量減少戶外活動。

2. 保持水分充足：多喝水幫助身體散熱，避免脫水對心臟造成額外負擔。

3. 養成健康生活習慣：均衡飲食、規律運動、充足睡眠，都是心臟健康的基石。

4. 留意身體警訊：若出現胸悶、胸痛等心臟不適症狀，務必立即就醫，切勿輕忽。

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