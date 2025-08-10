限制級
快來！彰縣超人氣捐血送電扇又來 今年加碼到300台
〔記者劉曉欣／彰化報導〕想拿電扇就要快！白沙屯天上聖母慈善發展協會第9年舉辦捐血活動，夏季捐血500cc就送電風扇已邁入第8年，今天（10日）在縣議會廣場登場更加碼到300台，讓想捐血做公益的人，都能夠開心拿到最實用的電扇。
白沙屯天上聖母慈善發展協會創會長劉寶連表示，因為今年暑假又碰到下了半個月的雨，許多捐血活動都因大雨取消，這次特別加碼到300台，超越去年的250台，就是希望能幫血庫告急的捐血中心，能夠帶來熱血民眾來挽袖捐血，希望能夠挑戰600袋，捐出總量15萬cc的熱血！
今天捐血活動在縣議會廣場舉辦，有意捐血可到現場抽取號碼牌，今年也與廣澤公益聯盟合作，加碼15攤夜市美食攤位免費讓捐血者品嘗美食，15個攤位預計送出超過1000份美食，讓捐血民眾可以捐完血，又有美食可吃，補充營養後又活力滿滿。
該協會指出，該協會從第2年辦捐血送電扇，發現成效非常好，從此就是每年辦兩次，夏送電扇，冬送被子，大約市價都在900元到1200元之間，因為所送的東西很實用，已培養固定報到捐血的熱血人士，一起響應捐血做公益，還能夠拿好禮又吃美食。
