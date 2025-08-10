清零模式戰屈公病！ 中國防疫鐵拳再現 撲殺病媒蚊

為防治屈公病境外移入病例，一名工作人員正在香港一處公共屋邨噴灑殺蟲劑。與此同時，鄰近的中國廣東省正因本土疫情，發動更大規模的滅蚊戰爭。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國正以防治新冠疫情的規模與方式，發動一場針對蚊子的戰爭，以根除在廣東省爆發的屈公病（Chikungunya，當地稱「基孔肯雅熱」）疫情。然而，這場動員了整個國家衛生機器的運動，也喚醒了民眾對大規模封控時期不願回首的記憶。

根據《金融時報》報導，自上月以來，廣東省已通報超過7000例屈公病病例，疫情集中在擁有900萬居民的製造業重鎮佛山。儘管該病毒極少致命，但當局已採取大規模行動控制，包括每日多次在村莊進行煙燻消毒、入戶檢查積水、並動用無人機追蹤蚊蟲孳生地。

這場滅蚊行動的某些措施，與嚴格的清零政策有著令人不安的相似之處。佛山當局已指示藥局，必須登記購買治療皮疹、關節疼痛與發燒等屈公病症狀藥品的顧客姓名。在至少一個疫區，醫護人員會將感染者個資通報給地方黨委，再由黨委將他們送往以紗網隔離的特殊「檢疫」病房，直到核酸檢測確認不具傳染性才能離開。

廣東省長王偉中上週在一場會議中，要求官員們發起一場「愛國衛生運動」。他表示：「全省各地各部門必須……堅決有力打好疫情防控的陣地戰、阻擊戰、殲滅戰。」

香港傳染病專家曾祈殷分析，氣候變遷增加了強降雨與颱風的頻率，提高了屈公病與登革熱等蚊媒疾病的風險。他認為，中國中央政府「真的不希望今年再發生這種問題」。在疫情前線的騰衝村，一名劉姓居民則表示，現在「一隻蚊子都沒有了」。

