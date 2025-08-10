自由電子報
藥局化身公益平台 宜縣藥師公會力推「蘭陽植愛」募集植物人尿布

2025/08/10 12:16

宜縣藥師公會發起的「蘭陽植愛」，今年滿10年，減輕許多植物人家屬的負擔。（圖由創世羅東分院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣藥師公會為植物人募集每天所需尿片發起的「蘭陽植愛」活動，今年屆滿10年。藥師公會表示，走進合作藥局捐助300元，就能資助植物人30片尿布經費，將力邀更多藥局加入愛心行列，成為縣內的愛心據點。

創世基金會羅東分院今天（10日）指出，創世羅東分院2011年成立後，提供植物人安養照護及到宅服務，目前有24人在院安養，呈現滿床情形，根據統計，一名植物人每天平均耗用12片尿布，長期照護負擔沉重，宜蘭縣藥師公會扮演愛心窗口，透過「蘭陽植愛」募集尿片，減輕家屬肩上的重擔。

「蘭陽植愛」上路後，已有近20家藥局加入，宜蘭縣藥師公會理事長林文奎說，藥局不僅是社區的健康守門員，更是公益平台，藥師除了守護民眾健康，並發揮深層的社會價值，期盼這份愛心持續延伸，讓社會更溫暖。

林文奎希望更多藥局響應「蘭陽植愛」，社會各界也能慷慨解囊，用實際行動支持植物人照護服務，為社會注入溫暖與希望，創世羅東分院聯絡電話：03-9533468。

「蘭陽植愛」上路後，已有近20家藥局加入。（圖由創世羅東分院提供）

