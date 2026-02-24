自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情夏季恐再起 疫苗全民接種延至「這天」

2026/02/24 16:26

疾管署今公布，公費流感抗病毒藥擴大措施至2月28日截止；新冠疫苗全民接種延長至4月30日。（記者侯家瑜攝）

疾管署今公布，公費流感抗病毒藥擴大措施至2月28日截止；新冠疫苗全民接種延長至4月30日。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署今（24）日宣布，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件將於2月28日截止，之後恢復原本適用對象；同時，新冠疫苗擴大全民接種措施延長至4月30日。呼籲尚未接種者儘早施打，降低感染與重症風險。

疾管署副署長林明誠表示，2月28日後，公費流感抗病毒藥劑將回歸原規定，僅限流感併發重症通報病例，以及具流感高風險慢性病的類流感患者使用。若民眾出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應盡速就醫，由醫師依臨床判斷評估是否符合用藥條件。只要符合資格，不需流感快篩即可開立公費藥劑。不過，因流感抗病毒藥目前未納入健保給付，是否使用仍由醫師專業判斷。

疫苗方面，截至2月23日，公費流感疫苗已接種約674.8萬人次，全國僅剩約8萬劑。林明誠提醒，65歲以上長者及慢性病等高風險族群應把握最後機會接種。

新冠疫情目前在國內仍處低點波動，春節期間僅新增1例重症與1例死亡。不過全球陽性率略升，西太平洋區增幅明顯。全球流行變異株以XFG占比最高，中國、日本及韓國則以NB.1.8.1為主。

因應國際疫情變化，加上近2年國內夏季均出現新冠疫情，疾管署經ACIP討論後，決定將新冠疫苗全民接種延長至4月30日。疾管署長羅一鈞補充，目前新冠疫苗庫存仍有約102萬劑，其中Novavax約18萬劑、莫德納約84萬劑，年滿6個月以上民眾皆可接種。截至2月23日，新冠疫苗累計接種約166.2萬人次，其中Novavax約5.2萬人次。

