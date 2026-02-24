守護偏鄉童健康 教育部和營養師公會合作偏鄉學校營養師增能培力計畫

教育部和營養師公會合作偏鄉營養師之培力增能。圖為輔導營養師李菡珍（右）提供健康飲食與食農教育建議。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為守護偏鄉學生飲食安全與健康，教育部和中華民國營養師公會全國聯合會合作，辦理「偏鄉學校營養師增能培力計畫」，強化偏鄉學校營養師專業知能，並協助營養師長期久任，去（2025）年共培訓初階課程學校營養師及專案經理人61人，進階課程76人，透過線上與實體併行的培訓模式，強化學校供餐與飲食教育專業支持體系。

教育部國教署組長邱秋嬋說明，計畫課程內容涵蓋「午餐規劃執行與管理」、「溝通與合作」、「領導與管理」、「行政與管理」及「專題討論」等5大面向，並依學校營養師年資規劃「初階」及「進階」課程，以兼顧新進人員之專業奠基與資深人員的實務精進需求，部分課程之後測成績提升幅度更高達56%。

請繼續往下閱讀...

邱秋嬋表示，課程亦安排具豐富經驗之輔導營養師，透過一對一線上諮詢與實地關懷，陪伴偏鄉學校營養師釐清問題、提出具體可行之改善建議。

曾接受輔導之偏鄉學校營養師回饋表示，在輔導營養師協助溝通下，獲得校長與主任高度支持，成功改善原本影響供餐衛生安全的廚房環境與設備，對提升學校午餐品質助益良多。

此外，邱秋嬋說明，為使飲食教育融入課程與校園生活，除了鼓勵學校營養師與各領域教師、行政團隊及午餐相關人員建立合作夥伴關係，共同發展跨領域飲食教育教學與實作活動，亦透過營養師專業導入健康飲食、食農教育、永續飲食及食品安全等核心議題，結合健康與體育、自然科學、綜合活動及生活課程，協助教師發展具在地特色與學生生活經驗連結之教學內容，讓飲食教育深化於課堂學習與日常生活之實踐，藉此培養學生正確飲食觀念與終身健康素養。今年度延續並優化計畫運作模式，持續支持偏鄉學校營養師及專案經理人站穩專業腳步，與學校教師及行政團隊共同打造安全、健康且具教育意義的校園飲食環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法