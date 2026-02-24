自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節後病毒齊發 南投衛生局示警：B型流感升溫中

2026/02/24 18:22

春節年假結束，各類傳染病威脅依然存在，民眾應養成勤洗手習慣。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕隨著春節年假結束，各行各業陸續開工，國內外人流大規模移動，各類傳染病傳播風險也隨之增加，尤其是近期流感、腸病毒、諾羅病毒及境外移入登革熱的威脅依然存在，南投縣衛生局提醒民眾，在回歸日常生活軌道的同時，務必落實勤洗手等個人衛生習慣，必要時可施打疫苗，守護自身健康。

南投縣衛生局指出，目前國內B型流感佔比有增加趨勢，且流感病毒傳播速度快，可能引發肺炎或心肌炎等併發症，接種疫苗是預防流感及降低重症最有效的方法。為提升高齡族群防護力，台灣疫苗推動協會捐贈南投縣「菲優達高劑量三價流感疫苗」，即日起開放社區65歲以上長者免費接種，另縣內各衛生所及合約院所也持續提供一般公費流感疫苗施打，請符合資格民眾踴躍前往接種。

此外，近期國內腸胃道與呼吸道疾病仍處於好發期，腸病毒多藉由接觸傳染，且感染好發於幼童與校園環境，提醒家長應注意孩子是否出現手腳出疹、口腔潰瘍或發燒等症狀。預防腸病毒與諾羅應堅持「肥皂勤洗手」、食物煮熟並避免交叉污染，若家中嬰幼童出現嗜睡、意識不清、肌抽搐或呼吸急促等重症前兆病徵，應立即送往縣內衛福部南投醫院及埔里基督教醫院兩家腸病毒重症責任醫院就醫。

衛生局也指出，今年全國已累計16例境外移入登革熱個案，民眾前往東南亞、非洲地區需嚴防登革熱、屈公病及瘧疾，返台後應密切觀察健康狀況，就醫時務必主動告知旅遊史，若假期期間有風險行為，也應主動進行性傳染病諮詢與篩檢，落實早期發現與治療。

